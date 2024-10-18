В Таллинне пьяный мужчина на самокате врезался в остановку

В четверг, в 00:11, произошла авария возле Выру, 88 в Валга, где ехавший на электросамокате Bolt 27-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 14:23 произошла авария возле Мериметса теэ, 3 в Таллинне, где 48-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на велосипеде и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 17:55 произошла авария возле Пронкси, 11 в Таллинне, где управлявшая автобусом 54-летняя женщина резко затормозила, в результате чего в салоне автобуса упала 77-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

В 20:03 произошла авария возле трамвайной остановки Linnahall в Таллинне, где 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на электросамокате Bolt врезался в павильон остановки общественного транспорта и упал. Самокатчика доставили в больницу.

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