Kantar Emor: рейтинги четырех политических партий сравнялись, поддержка Eesti 200 критически низкая

Лидирующую позицию с ноября 2023 года сохраняет Isamaa, популярность которой в октябре этого года составила 24%.

На втором месте Партия реформ с 17% (минус один процентный пункт по сравнению с сентябрем), а далее следуют с небольшим отставанием Социал-демократическая партия (15%), Центристская партия (14%) и EKRE (13%). Таким образом, разница в рейтинге между тремя партиями осталась в диапазоне двух процентных пунктов, а между четырьмя - четырех процентных пунктов при статистической погрешности ±2%.

Рейтинги реформистов, соцдемов и центристов не претерпели за месяц существенных изменений, но популярность EKRE выросла на три процентных пункта, а у ее основного идеологического конкурента - партии „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK) - снизилась с 4% до 2%.

Рейтинг не входящих в парламент „Правых“ составил в октябре 6%, превысив избирательный порог, а у входящей в правительство Eesti 200 опустился ниже 3%.

О готовности проголосовать за партии Koos и „Зеленые Эстонии“ заявили по 2% респондентов, за ОЛПЭ - 1%, рейтинги остальных политических сил оставались ниже 1%.

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