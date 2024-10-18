Центристы попытаются организовать вотум недоверия министру финансов Юргену Лиги

Причиной такого шага Лаатс назвал недавние высказывания министра финансов по поводу критики правительства и роли Рийгикогу в принятии государственного бюджета.

„Мы уже услышали от него, что критика правительства означает [желание] нравиться Кремлю, а теперь Рийгикогу, по его словам, является несущественным институтом, который мешает „белкам“ беспрепятственно заниматься своими делами“, - сказал Лаатс.

„Член правительства обязан вести парламентские дебаты и вести себя уважительно по отношению к депутатам. Лиги нередко забывает о принципе разделения властей и о том, что работодателем министров является Рийгикогу. В отличие от членов правительства, депутаты избираются народом, и у них есть право знать, на что тратятся деньги налогоплательщиков“, - добавил Лаатс, по мнению которого Лиги не может продолжать занимать пост министра финансов.

Юрген Лиги на пресс-конференции правительства в четверг раскритиковал дебаты во время первого чтения законопроекта о государственном бюджете в Рийгикогу, заявив, что парламенту нельзя отводить более важную роль в процессе принятия бюджета.

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