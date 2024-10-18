Председатель фракции реформистов на вчерашнем горсобрании: „Мы активно работаем, чтобы дистанцироваться от всего пророссийского“

По словам Круусимяги, его обвиняли в технических деталях, которые во многом выходят за рамки полномочий председателя горсобрания - например, председатель не устанавливает повестку дня комиссий и не организует голосование. „Однако есть вещи, которые я могу улучшить в работе горсобрания, чтобы сделать его еще более эффективным. Например, я разрабатываю новые мануалы, которые помогут сделать работу комиссий более эффективной. Кроме того, я буду участвовать в переговорах по проекту бюджета города на 2025 год, чтобы получить для горсобрания новые электронные системы“, — сказал Круусимяги.

В случае слияния учреждений большинство членов горсобрания исходили из цели обеспечения качественной системы социальных услуг на единой основе при одновременной оптимизации управленческих расходов. „В результате объединения будет создан общегородской Центр специального ухода и реабилитации для людей с особыми психическими потребностями. Он объединит компетенции Центра вспомогательных услуг Кяо, Центра вспомогательных услуг Юкса, Центра психического здоровья и специализированных отделений Детского дома. Работа в объединенном учреждении создаст предпосылки для сотрудничества между специалистами и обмена опытом“, — пояснил вице-мэр по социальным вопросам Карл Сандер Казе (Isamaa).

На вчерашнем заседании также решили принять проект памятной даты мартовской бомбардировки, в результате которого 9 марта станет в столице Днем ​​памяти. Это означает, что теперь городские учреждения Таллина 9 марта станут поднимать эстонский флаг и флаг города. Учреждения столичных районов также станут поднимать свои флаги с траурной лентой.