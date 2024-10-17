Глобальный сбой: поздно вечером в магазинах Эстонии перестали работать терминалы оплаты картой

Сбой затронул всю Эстонию, поскольку одинаковая ситуация была как в Lidl в Нарве, так и в Maxima, Selver и других торговых сетях Таллинна.

„Техногенная катастрофа. В нарвском Lidl на Таллинском уже минут 20 невозможно заплатить картой, на обычных кассах, на кассах самообслуживания. Работники говорят, что что-то там прямо везде рухнуло, то есть и в других магазинах то же самое“, - написал журналист Роман Викулов на своей странице в Facebook.

Другие пользователи соцсетей подтвердилиь, что действительно, сбой коснулся многих магазинов. „Нужно носить с собой наличные“, - сделали вывод покупатели.

Причина сбоя пока неизвестна, но, поскольку некоторые люди не смогли зайти и в интернет-банк, она действительно глобальная.

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