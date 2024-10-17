Кристен Михал на заседании Европейского совета: Помогая Украине победить, мы не остановимся на полпути

По словам Михала, план победы президента Зеленского ставит перед союзниками конкретную цель, необходимую украинцам для победы. „Нам следует послать Российской Федерации убедительный сигнал, что мы все будем твердо стоять за Украину до победы над агрессором. Мы не остановимся на полпути“, – сказал Михал.

Премьер-министр Эстонии добавил, что единственный способ создать условия для справедливого и прочного мира – это поддержать Украину всем необходимым, и мы можем это сделать. „Эстония высоко ценит усилия Украины для победы в войне и восстановления мира в Европе на основе международного права“, – сказал он.

Михал отметил, что исход войны решается не только на поле боя, но и в тесном евро-атлантическом сотрудничестве с Украиной. „Украина должна стать членом НАТО и Европейского союза как можно быстрее и беспрепятственнее, – сказал он. – Нам также необходимо помочь восстановить энергетическую безопасность Украины до наступления зимы. Путин ожидает ослабления сопротивления из-за холодов и бомбардировок энергетической инфраструктуры, и наша задача – помочь обеспечить устойчивость критически важной энергетической инфраструктуры“.

Премьер-министр Эстонии также отметил, что Украина нуждается в долгосрочном и гибком финансировании, для чего лучшим решением является совместный кредит G7 и Евросоюза. „Мы должны продолжать усиливать санкции против России и вводить новые санкции – это мощные инструменты, чтобы сдерживать военную машину Путина“, – сказал Михал.

В среду наряду с участием в заседании Европейского совета премьер-министр Кристен Михал принял участие в саммите ЕС и Совета сотрудничества стран Персидского залива. Кроме того, он провел двухстороннюю встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейского парламента Робертой Метсолой.

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