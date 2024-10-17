17.10.2024, 18:15
Полицейский установил камеру в женском туалете, чтобы следить за коллегой и проник в ее дом, сфотографировав нижнее белье(21)
В его интересах затягивание судебного процесса
ФОТО: Irina Mägi Öselfoto OÜ
Капитану полиции Ляэнеской префектуры Вейго Вяли в ожидании вожделенной спецпенсии придется до августа следующего года провести под судом. Ему предъявлено обвинение в слежке за частным лицом и незаконном проникновении.
Ляэнеская окружная рокуратура обвиняет полицейского Ляэнеской префектуры в частной слежке в отношении коллеги и незаконном вторжении.
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