ЧП и криминал
17.10.2024, 18:15

Полицейский установил камеру в женском туалете, чтобы следить за коллегой и проник в ее дом, сфотографировав нижнее белье

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В его интересах затягивание судебного процесса
Первые 20 лет службы в Вейго Вяли прошли безупречно. Фотография 2015 года, когда за нее его наградили Крестом полицейской службы
Первые 20 лет службы в Вейго Вяли прошли безупречно. Фотография 2015 года, когда за нее его наградили Крестом полицейской службы
ФОТО: Irina Mägi Öselfoto OÜ

Капитану полиции Ляэнеской префектуры Вейго Вяли в ожидании вожделенной спецпенсии придется до августа следующего года провести под судом. Ему предъявлено обвинение в слежке за частным лицом и незаконном проникновении.

Ляэнеская окружная рокуратура обвиняет полицейского Ляэнеской префектуры в частной слежке в отношении коллеги и незаконном вторжении.

Согласно обвинительному заключению прокурора Элле Кеэман, капитан Вяли из полицейского участка Курессааре дважды незаконно проник в дом своей коллеги-женщины без ее ведома и разрешения, чтобы скопировать данные с ее жесткого диска и сфотографировать личные вещи.

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