Полицейский установил камеру в женском туалете, чтобы следить за коллегой и проник в ее дом, сфотографировав нижнее белье

Согласно обвинительному заключению прокурора Элле Кеэман, капитан Вяли из полицейского участка Курессааре дважды незаконно проник в дом своей коллеги-женщины без ее ведома и разрешения, чтобы скопировать данные с ее жесткого диска и сфотографировать личные вещи.