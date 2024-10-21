БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | „Боритесь с Путиным. Зачем бороться с русским языком?“ Екатерина Котрикадзе об акции Keelemalev

Введу вас немножко в эстонский контекст. У нас заблокировали доступ к десяткам российских телеканалов, чтобы ограничить влияние пропаганды. Считаете ли вы такие блокировки действенной мерой в борьбе с дезинформацией, и правильно ли, по вашему мнению, что государство прибегает к таким ограничениям?

Я очень изменила некоторые свои позиции и принципы после начала полномасштабного вторжения в Украину. Если бы вы меня спросили до войны, нужно ли блокировать российские медиа в Европе, я бы сказала – нет. Пускай цветут все цветы. Пусть люди имеют возможность выбирать, если кому-то интересно, что говорит пропаганда, пусть они смотрят. У людей есть интеллект, пусть они своим интеллектом определяют, где правда, а где ложь.

Например, в Украине до начала войны запретили три пророссийских, как утверждалось в Киеве, телеканала. Я была тем человеком, который это критиковал в эфире, потому что мне казалось, что это неправильно. Потому что какой бы ни была пропаганда, это тем не менее нельзя запрещать в условиях свободы слова, свободы выбора. Тем Европа и приличные государства и отличаются от России – сказала бы я до полномасштабной войны.

Но когда Владимир Путин вторгся в Украину и началось то, что мы сейчас наблюдаем уже почти три года, я переоценила свою позицию.

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