DELFI В УКРАИНЕ | ВИДЕО: Кристине Каллас пришлось спуститься в убежище вместе с детьми, которые продолжили урок там

„Какое чувство может быть? В том смысле, что... Просто, я думаю, что... Это сверхнегуманно, бесчеловечно, что люди должны жить в таких условиях. Дети, все равно кто, — взрослые люди. И кто-то где-то думает, что у него есть право делать такое этим людям“, — говорила Каллас, наблюдая за тем, как дети спускаются в подвальное помещение.

К сожалению, дети уже привыкли к таким реалиям войны — они шли в укрытие с улыбками. Даже в подвале их ничто не отвлекало от веселья, игр и рисования.

„Меня удивило спокойствие этих детей — они сели, взяли свои тетради, начали рисовать, раскрашивать буквы“, — сказала Каллас и отметила, что понимает: для этих детей это стало привычной частью их повседневной жизни.

„Каждый день, может быть, каждую ночь — выходить из класса, подниматься с кровати, потому что каждый момент может быть опасным для их жизни, потому что ракеты будут лететь. Лучше было бы в мире, где дети не должны были бы жить в ситуации, когда они учатся укрываться. То есть навыки, которые они в школе учат, это не навыки азбуки и математики, а навыки защиты своей жизни. Это, конечно, было тяжело наблюдать“, — сказала Каллас.

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