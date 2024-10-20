Новости Эстонии
20.10.2024, 10:12

„Мам, я не хочу туда идти, там квадроберы“: новая субкультура держит в страхе жителей Таллинна?

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Насколько этот страх обоснован?
Анна Тамм
ФОТО: Коллаж Delfi

Сначала видео, как дети в масках животных прыгают по улице на четвереньках, просто становились вирусными в соцсетях. Однако этот тренд быстро достиг Эстонии уже в офлайне. К началу осени многие родители всерьез забеспокоились о том, насколько адекватным является такое экзотическое хобби и безопасно ли находиться на улице самим квадроберам.

В соцсетях есть огромное количество информации о том, что квадробинг довольно агрессивен. Есть множество видео, на которых дети в масках нападают на прохожих, кусают и царапают других детей, а иногда едят кошачий корм.

Такой вирусный контент создал вокруг квадробинга негативный ореол. Опасны ли квадроберы на самом деле? Короткий ответ - и да, и нет. Мы поговорили с родителями, изучили местные группы на Facebook, узнали мнение психолога на этот счет и готовы раскрыть тему с нескольких углов.

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