„Мам, я не хочу туда идти, там квадроберы“: новая субкультура держит в страхе жителей Таллинна?

Сначала видео, как дети в масках животных прыгают по улице на четвереньках, просто становились вирусными в соцсетях. Однако этот тренд быстро достиг Эстонии уже в офлайне. К началу осени многие родители всерьез забеспокоились о том, насколько адекватным является такое экзотическое хобби и безопасно ли находиться на улице самим квадроберам.