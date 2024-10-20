20.10.2024, 10:12
„Мам, я не хочу туда идти, там квадроберы“: новая субкультура держит в страхе жителей Таллинна?(86)
Насколько этот страх обоснован?
ФОТО: Коллаж Delfi
Сначала видео, как дети в масках животных прыгают по улице на четвереньках, просто становились вирусными в соцсетях. Однако этот тренд быстро достиг Эстонии уже в офлайне. К началу осени многие родители всерьез забеспокоились о том, насколько адекватным является такое экзотическое хобби и безопасно ли находиться на улице самим квадроберам.
В соцсетях есть огромное количество информации о том, что квадробинг довольно агрессивен. Есть множество видео, на которых дети в масках нападают на прохожих, кусают и царапают других детей, а иногда едят кошачий корм.
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