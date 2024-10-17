Полиция ищет пропавшего в Таллинне Алексея

Алексей любит гулять, может бесцельно пользоваться общественным транспортом и ночевать на улице или в подъездах. Он и раньше терялся подобным образом, но внимательные горожане всегда находили его и возвращали домой. Сам Алексей не понимает, как идти домой, и телефона у него с собой нет.

Рост Алексея 177 см, мужчина среднего телосложения, у него каштановые волосы и карие глаза. У Алексея отсутствуют два передних зуба. Известно, что он вышел из дома в серых спортивных штанах, зеленом свитере и синих кроссовках на белой подошве. Но мог переодеться.

Полиция просит всех, кто видел Алексея или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.

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