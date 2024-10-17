Юрген Лиги: народ точно не обеднеет, а станет чуть богаче

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) в своей оценке государственного бюджета был сдержан. „Нужно принять то, что было согласовано“, - сказал он, отметив, что при подготовке бюджета необходимо учитывать как политические компромиссы, так и законодательные ограничения.

По мнению оппозиции, бюджет непонятен и непрозрачен, и это препятствует внесению поправок. Лиги подтвердил, что не согласен с этим заявлением и что правительство предприняло согласованные усилия, чтобы сделать бюджет прозрачным.

Лиги также упомянул заявление оппозиции на пресс-конференции, где заявил, что обвинения в обнищании нации не соответствуют действительности. По словам министра, зарплаты и пенсии уже два года растут быстрее, чем цены, и мы не можем говорить о бедности населения, потому что находящиеся у людей накопления в среднем продолжают расти.

Лиги признал, что рост реальной заработной платы замедлится, поскольку правительство не смогло устранить налоговый горб. „Но согласно анализу Банка Эстонии, эта неудача компенсируется падением Euribor и ростом пенсий“, - добавил он. „Народ, конечно, не обеднеет, а, скорее, станет немного богаче“.

Первое чтение госбюджета следующего года в Рийгикогу длилось до позднего вечера среды. Центристская партия, Isamaa и EKRE предложили отклонить законопроект. За это предложение проголосовали 20 членов Рийгикогу, против - 56, воздержавшихся не было. Поскольку предложение не нашло поддержки, первое чтение проекта госбюджета было завершено, и проект отправят на второе чтение.

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