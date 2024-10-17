Полиция разыскивает пропавшего 46-летнего мужчину

Имре вчера, 16 октября, ушел из дома попечения и должен был отправиться на работу в городе Кунда. Мужчина до сих пор не вернулся в дом попечения, и его местонахождение до сих пор не установлено. Мужчина может вести себя непредсказуемо.

Полиция проверила возможные места пребывания в Кунда, но местонахождение мужчины до сих пор не установлено. В последний раз мужчину видели вчера около полудня на Раквереском автовокзале, но его дальнейший путь неизвестен. Патрулям передано описание мужчины, и они проверяют район. Мужчина может передвигаться и в Южной Эстонии.

Рост Имре - 184 см, он полного телосложения, у него короткие темные волосы. Уходя из дома попечения, он был одет в темные штаны и короткую темную куртку.

Полиция просит всех, кто где-то заметил мужчину или знает, где он мог бы передвигаться, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .