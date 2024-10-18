Полиция нашла пропавшего 46-летнего мужчину

Имре в среду, 16 октября, ушел из дома попечения и должен был отправиться на работу в городе Кунда. Мужчина не вернулся в дом попечения, и его местонахождение не было установлено. Сообщалось, что мужчина может вести себя непредсказуемо.

Полиция проверила возможные места пребывания в Кунда, но местонахождение мужчины не было установлено. В последний раз мужчину видели в среду около полудня на Раквереском автовокзале, но его дальнейший путь был неизвестен. Патрулям было передано описание мужчины, и они проверяли район. Было известно, что мужчина может передвигаться и в Южной Эстонии.

В пятницу около 11 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что Имре нашли в волости Тырва и с ним всё в порядке.

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