Поддерживавшая „удаленку“ компания Bolt установила новые правила: сотрудники должны вернуться в офис

„Либо мы снова начнем с амбиций выступать в высшем дивизионе, либо упадем в посредственность. Даже такие крупнейшие компании, как Amazon, Tesla и Apple, понимают, что для того, чтобы оставаться на вершине, необходимо поддерживать интенсивную рабочую среду, приглашая людей обратно в офис на 3-5 дней в неделю“, — объяснил создатель Bolt. По словам Виллига, Bolt пока небольшая компания, и чтобы выйти на высший уровень, им нужно больше работать и идти в ногу с инновациями.