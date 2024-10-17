Экономика
17.10.2024, 15:50

Поддерживавшая „удаленку“ компания Bolt установила новые правила: сотрудники должны вернуться в офис

 
Маркус Виллиг в стокгольмском офисе Bolt
Маркус Виллиг в стокгольмском офисе Bolt
ФОТО: SUPANTHA MUKHERJEE | Scanpix

Исполнительный директор и основатель Bolt Маркус Виллиг сообщил, что отныне все сотрудники компании должны работать в офисе как минимум два дня в неделю.

„Я глубоко убежден, что, находясь вместе в офисе, мы работаем лучше“, — сообщил Виллиг, по словам которого, технологическая компания стоит перед выбором.

„Либо мы снова начнем с амбиций выступать в высшем дивизионе, либо упадем в посредственность. Даже такие крупнейшие компании, как Amazon, Tesla и Apple, понимают, что для того, чтобы оставаться на вершине, необходимо поддерживать интенсивную рабочую среду, приглашая людей обратно в офис на 3-5 дней в неделю“, — объяснил создатель Bolt. По словам Виллига, Bolt пока небольшая компания, и чтобы выйти на высший уровень, им нужно больше работать и идти в ногу с инновациями.

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