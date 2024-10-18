Экономика
18.10.2024, 08:00

Повышение стоимости электроэнергии откладывается. Плату за поддержание частоты в сети покроет Elering

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Добавлен комментарий Хандо Суттера
Десинхронизация с российской электросистемой обернется дополнительными расходами, нести которые никто не хочет.
Десинхронизация с российской электросистемой обернется дополнительными расходами, нести которые никто не хочет.
ФОТО: Kevin Melk | Delfi Meedia

Изначально предполагалось, что после того, как в феврале 2025 года Эстония отключится от единой с Россией энергосистемы, платить за мощность (за поддержание частоты в сети) станут производители и потребители электроэнергии. По новому плану системный оператор Elering временно возьмет эти расходы на себя, пишет Delfi Ärileht.

После десинхронизации с российской электросистемой Эстонии придется самой поддерживать частоту в сети. Это недешево: первоначальные расчеты Elering показали, что в первый год расходы могут составить около 60 миллионов евро.

Конечно, никто не хочет добровольно брать на себя такую сумму. Компания Elering считала (и продолжает считать), что расходы на поддержание резервов должны нести потребители и производители электроэнергии, поскольку необходимость в резервах возникает из-за их нестабильности. Поэтому системный оператор предложил Департаменту конкуренции методику, которая переложила бы 60 миллионов на плечи потребителей и производителей.

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