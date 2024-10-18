18.10.2024, 08:00
Повышение стоимости электроэнергии откладывается. Плату за поддержание частоты в сети покроет Elering(1)
Добавлен комментарий Хандо Суттера
ФОТО: | Delfi Meedia
Изначально предполагалось, что после того, как в феврале 2025 года Эстония отключится от единой с Россией энергосистемы, платить за мощность (за поддержание частоты в сети) станут производители и потребители электроэнергии. По новому плану системный оператор Elering временно возьмет эти расходы на себя, пишет Delfi Ärileht.
После десинхронизации с российской электросистемой Эстонии придется самой поддерживать частоту в сети. Это недешево: первоначальные расчеты Elering показали, что в первый год расходы могут составить около 60 миллионов евро.
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