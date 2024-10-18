Повышение стоимости электроэнергии откладывается. Плату за поддержание частоты в сети покроет Elering

Изначально предполагалось, что после того, как в феврале 2025 года Эстония отключится от единой с Россией энергосистемы, платить за мощность (за поддержание частоты в сети) станут производители и потребители электроэнергии. По новому плану системный оператор Elering временно возьмет эти расходы на себя, пишет Delfi Ärileht.