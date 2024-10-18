ВИДЕО | Доход 140 тысяч в год, дружба с Каей Каллас и русские корни: как живет Андрей Зевакин(14)
Андрей Зевакин (28) эстонский блогер, ведущий, музыкант. Его ролики собирают по 100 тысяч просмотров, а в портфолио уже значатся рекламные контракты с крупными брендами. Недавно Андрей выпустил второй сезон своей популярной тревел-передачи, снятой в Латинской Америке. Как парень из русской семьи сумел добиться такого успеха? Узнайте в эксклюзивном видеоинтервью на RusDelfi!
Андрей Зевакин - один из самых знаменитых блогеров в Эстонии. Он прославился своими реакциями на популярные шоу, но недавно начал делать собственные передачи. Он один из немногих, кто живет только за счет рекламных интеграций. „Блогерство в Эстонии - это очень сложно. У нас много блогеров, но зарабатывают единицы. Я зарабатываю, мне повезло, но я много работал для этого“, - сказал он в интервью.
В 2023 году доход его фирмы составил 140 тысяч евро. На вопрос о заработке он ответил, что платит себе только 1000 евро в месяц. Конечно, этого на жизнь ему не хватает. „Я не хочу выпендриваться и говорить, как много у меня денег. Это для меня неважно. Я хочу развлекать людей, а деньги уже на втором месте“.
По словам блогера, он уже давно не писал кому-то с предложением о сотрудничестве. „У меня уже сложились контакты с компаниями, я люблю работать вдолгую. В 90% случаев я отказываю, мне не нравится рекламировать что-то один раз. Со многими работаю несколько лет“, - добавил Зевакин.
Андрей вспомнил недавнюю историю, когда его поразил гонорар за работу. „Год или два назад позвали выступить - спеть одну песню. За одну песню заплатили 2500 евро. Я пришел, выступил три минуты и уехал. Мне понравилось“, - подчеркнул лучший шоумен 2022 года.
В интервью в 2020 году Андрей сказал: „Я русский, горжусь своим именем и фамилией“. Сейчас что-то изменилось? “Все так же. Было время, когда считалось - если хочешь чего-то добиться, то нужно поменять имя. Я никогда не хотел этого делать, для меня это было мотивацией. Теперь я хочу показать другим, что чего-то добиться с русским именем возможно“, - уточнил Андрей, у которого мама из России, а другие родственники - из Украины.
Про политику Андрей говорить не любит, так как не особо за ней следит. Зато политики следят за его творчеством. „Насколько я понимаю, Кая Каллас смотрит наши видео, - рассказал он. - В целом, все партии предлагали встретиться, поговорить, обсудить возможное сотрудничество. Но я всем отказываю. Посмотрим, может, в будущем меня это и заинтересует, пойду в политику. Никогда не знаешь, что будет в будущем“.