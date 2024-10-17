Исследование: в фокусе ИТ-руководителей — безопасность и дигитализация
Из недавно опубликованного исследования CIO Analytics 2024 выяснилось, что 77% ИТ-руководителей государственного сектора стран Балтии подчеркивают необходимость привлечения экспертов в области безопасности в течение следующего года.
Это указывает на то, что лидеры мнения в области ИТ всё больше сосредотачиваются на предотвращении кибератак и обеспечении безопасности, особенно на фоне геополитической напряженности и роста киберугроз.
По словам исполнительного директора Atea Руслана Щербюка, безопасность стала главным приоритетом для ИТ-руководителей, поскольку частота кибератак растет, а географическая близость стран Балтии к России усиливает риски. „Тем не менее, важно помнить, что безопасность не должна препятствовать инновациям и развитию дигитализации. Именно эти области помогают нашей экономике расти и становиться более устойчивой“, — сказал он.
Исследование также показало, что норвежские ИТ-руководители обеспокоены безопасностью, указывая на то, что ИТ-безопасность находится под сильным давлением в бизнес-мире. Норвежское национальное агентство безопасности считает, что безопасность страны является заботой всего общества, поэтому оно должно искать коллективные решения этой проблемы.
В Швеции безопасность кажется несколько более важным приоритетом для ИТ-решений, чем в других странах. Многие шведские компании в последние годы пережили кибератаки, и угроза усилилась после вступления Швеции в НАТО.
Среди других стран выделяется Финляндия, где ИТ-руководители ставят развитие бизнеса и дигитализацию наравне с безопасностью, несмотря на рост кибератак после начала войны в Украине. По словам Щербюка, гибкость и способность финских компаний адаптироваться к быстрым технологическим изменениям впечатляют. „Это показывает, что даже в строго регулируемых секторах, таких как финансы и энергетика, можно достичь баланса между ростом и безопасностью“, — отмечает он.
Искусственный интеллект и устойчивое развитие
Исследование показывает, что использование искусственного интеллекта и цифровых инструментов для поддержки целей устойчивого развития набирает обороты в странах Северной Европы и Балтии. Всё больше организаций понимают ценность согласования ИТ-стратегий с целями в области климата и социальной ответственности. Хотя в странах Балтии основной акцент делается на безопасность, но развивается направление где ИИ-инструменты помогают оптимизировать бизнес-процессы и вносить вклад в более экологичные действия. В то время как 62% шведских организаций заявляют, что их ИТ-стратегии поддерживают цели в области климата, что делает Швецию лидером в интеграции устойчивости и цифровой трансформации.
Гендерное разнообразие
Несмотря на технологические достижения, гендерное разнообразие в ИТ-секторе остается серьёзной проблемой. Отчет показывает, что доля женщин в ИТ-отделах остаётся низкой, особенно в Норвегии, где только 16% ИТ-работников — женщины. Однако в государственном секторе стран Балтии и Швеции ситуация несколько лучше: доля женщин среди ИТ-специалистов составляет 26% и 27% соответственно.
„Хотя мы технологически продвинуты, проблемы с гендерным разнообразием остаются. Тем не менее, стоит отметить, что образовательные инициативы в Финляндии и Дании побуждают больше женщин вступать в технологическую сферу, что обнадеживает“, — добавляет Руслан Щербюк.
Будущее ИТ
Подводя итог исследования, всё больше ИТ-руководителей стран Северной Европы и Балтии выбирают проактивный подход в управлении ИТ-стратегиями. 44% ИТ-руководителей частного сектора стран Балтии и 40% ИТ-руководителей Дании описывают свои организации как проактивные, сосредоточенные на бизнес-потребностях и продвижении инноваций.
„Компании, которые могут не только реагировать на текущие проблемы, но и предвидеть будущие вызовы, будут успешнее, — отмечает Щербюк. – Проактивность в управлении ИТ-стратегиями дает организациям конкурентное преимущество, особенно когда речь идет о балансе между безопасностью и инновациями“.
В Швеции большинство ИТ-организаций по-прежнему более реактивны, где руководители сосредотачиваются на решении текущих угроз, откладывая планирование. Возможно, это происходит из-за роста киберугроз, отнимающих их время.
На этой неделе проходит конференция Atea Action 2024, посвященная искусственному интеллекту и изменяющемуся рынку труда. Конференция охватит будущие тенденции в управлении ИТ, цифровизации и кибербезопасности и предоставит ИТ-руководителям уникальную возможность обмена опытом и обсуждения того, как справляться с современными технологическими вызовами.
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