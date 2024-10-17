Исследование: в фокусе ИТ-руководителей — безопасность и дигитализация

Это указывает на то, что лидеры мнения в области ИТ всё больше сосредотачиваются на предотвращении кибератак и обеспечении безопасности, особенно на фоне геополитической напряженности и роста киберугроз.

По словам исполнительного директора Atea Руслана Щербюка, безопасность стала главным приоритетом для ИТ-руководителей, поскольку частота кибератак растет, а географическая близость стран Балтии к России усиливает риски. „Тем не менее, важно помнить, что безопасность не должна препятствовать инновациям и развитию дигитализации. Именно эти области помогают нашей экономике расти и становиться более устойчивой“, — сказал он.

Исследование также показало, что норвежские ИТ-руководители обеспокоены безопасностью, указывая на то, что ИТ-безопасность находится под сильным давлением в бизнес-мире. Норвежское национальное агентство безопасности считает, что безопасность страны является заботой всего общества, поэтому оно должно искать коллективные решения этой проблемы.

В Швеции безопасность кажется несколько более важным приоритетом для ИТ-решений, чем в других странах. Многие шведские компании в последние годы пережили кибератаки, и угроза усилилась после вступления Швеции в НАТО.

Среди других стран выделяется Финляндия, где ИТ-руководители ставят развитие бизнеса и дигитализацию наравне с безопасностью, несмотря на рост кибератак после начала войны в Украине. По словам Щербюка, гибкость и способность финских компаний адаптироваться к быстрым технологическим изменениям впечатляют. „Это показывает, что даже в строго регулируемых секторах, таких как финансы и энергетика, можно достичь баланса между ростом и безопасностью“, — отмечает он.

Искусственный интеллект и устойчивое развитие