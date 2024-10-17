Адвокат: что нужно знать о новом исполнительном регистре?

Адвокат бюро Hedman Кайре Сеппер уточнила, что у любого человека могут возникнуть временные финансовые трудности, и наличие долга не всегда свидетельствует о ненадежности. „Однако, если у человека более 40 активных исполнительных производств, это может говорить о его небрежном отношении к своим обязательствам. Например, у так называемого рекордсмена было 702 исполнительных производства. Думаю, если бы потенциальные клиенты или партнеры могли легко это проверить, многие контракты остались бы неподписанными, а сделки не состоялись бы,“ – отметила Сеппер.

Должники находят множество способов уклоняться от уплаты долгов. „Например, когда счета физического лица арестовываются, денежные потоки переводятся на счета его компаний, и внешне он продолжает выглядеть успешным предпринимателем. Кроме того, должники часто рассчитывают на то, что людям и фирмам сложно проверить состояние их финансов, что позволяет им безответственно действовать годами,“ – пояснила Сеппер.

Единый регистр исполнительного производства находится на этапе тестирования

Для проверки информации о долгах физического лица сегодня необходимо сделать запросы в несколько разных регистров, многие из которых являются платными. Даже для опытных юристов составление полной картины представляет собой трудоемкую задачу.

Однако в ближайшее время начнет работу единый регистр, созданный Министерством юстиции. „Этот регистр значительно усложнит жизнь злостным неплательщикам, поскольку позволит легко проверить, является ли, например, новый арендатор, партнер, поставщик услуг или заемщик должником и сколько исполнительных производств в отношении него ведется,“ – отметила Сеппер.

Регистр в настоящее время находится на этапе тестирования. Поскольку он будет содержать конфиденциальные данные, особое внимание уделяется качеству данных. Кроме того, приставам предстоит передать в регистр около 500 тысяч производств и информацию по неуплаченным остаткам требований.