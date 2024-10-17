ФОТО | Первый в Эстонии центр экономики замкнутого цикла открыли в Таллинне

Лиллекюлаский центр повторного использования удобно расположен в самом центре района и предлагает простой способ сдачи отходов. Комплекс окружен шумозащитной стеной, его территория облагорожена зелеными насаждениями. Умная система позволяет жителям заранее бронировать время для сдачи мусора через интернет, выбирать тип и объем отходов, вводить номер автомобиля и при необходимости оплачивать услуги. Шлагбаум открывается автоматически при распознавании номера автомобиля, что делает процесс максимально удобным. Светодиодные указатели облегчают сортировку отходов даже в темное время суток.

В швейной мастерской центра любой желающий может самостоятельно отремонтировать свою одежду или домашний текстиль. В распоряжении посетителей имеются швейные машины, утюги, ножницы и другие необходимые инструменты. Профессиональный консультант поможет как новичкам, так и опытным швеям. В мастерской по ремонту мебели под руководством опытного мастера можно восстановить поврежденные предметы мебели. Все необходимое оборудование имеется на месте, однако материалы для ремонта посетители должны принести с собой.

Кроме того, в центре открытка комната для повторного использования: сюда можно приносить ненужные, но все еще пригодные вещи, чтобы другие люди могли их забрать бесплатно. Здесь также оборудована бесплатная станция для ремонта велосипедов и установлен экологичный унитаз, использующий для смыва воду после мытья рук.

Церемонию открытия провели мэр Таллинна Евгений Осиновский, вице-мэр Маргот Роозе, старейшина района Кристийне Рената Лукк, руководитель Центра экономики замкнутого цикла Таллинна Рейн Калле и член правления компании AS Megaron E Кристьян Марк.