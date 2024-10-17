С сайта Центристской партии исчезла русскоязычная версия

С официального сайта Центристской партии исчезли русскоязычная и англоязычная версии. Еще в конце прошлой недели выбор языков был доступен, однако теперь осталась только версия на эстонском языке.

RusDelfi связался с председателем Центристской партии Михаилом Кылвартом, и он заверил, что русскоязычная версия сайта вскоре вновь заработает, и даже в улучшенном виде.

„На странице было очень много недочетов, поэтому ее надо переделать, – пояснил Кылварт. – Сайт закрыли на реконструкцию. Это стандартная практика. Мы сейчас занимаемся многими техническими вопросами, которые в партии были инициированы еще прошлым руководством. Все находилось в запущенном состоянии. Теперь мы хотим вывести все на новый уровень, в том числе и наш сайт на русском языке“.

По словам Кылварта, обновлённый сайт будет доступен уже примерно через пару недель. Он будет работать на трех языках: эстонском, русском и английском.

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