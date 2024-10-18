10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | В детских садах дети не понимают эстонского языка. В итоге — истерики и мокрые штаны

Переход на эстонский язык обучения затронет не только школы, но и все детские сады по всей стране. При этом реформа коснулась абсолютно всех дошкольников. Продолжают ли родители паниковать из-за перехода в садах, а дети — испытывать дискомфорт? Как долго может продлиться такое состояние? RusDelfi вместе со специалистами разбирается с этим страхом.
„Спустя два месяца страха перехода уже нет“
Директор таллиннского детского сада Suur-Pae Татьяна Пожогина рассказывает, что страхи у родителей в связи с переходом на эстонский язык обучения были в феврале. „Именно тогда родители были были буквально ошарашены — как только узнали о реформе, — вспоминает Татьяна. — Но были напуганы, пожалуй, больше тем, какие будут изменения в коллективе группы? Какие учителя придут, уйдут ли любимые? Как только в конце мая-в июне родители узнали, кто будет работать в начале учебного года, то уже к собранию в сентябре этих страхов не было“.