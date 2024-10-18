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ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
18.10.2024, 07:00

10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | В детских садах дети не понимают эстонского языка. В итоге — истерики и мокрые штаны

 

Переход на эстонский язык обучения затронет не только школы, но и все детские сады по всей стране. При этом реформа коснулась абсолютно всех дошкольников. Продолжают ли родители паниковать из-за перехода в садах, а дети — испытывать дискомфорт? Как долго может продлиться такое состояние? RusDelfi вместе со специалистами разбирается с этим страхом.

„Спустя два месяца страха перехода уже нет“

Директор таллиннского детского сада Suur-Pae Татьяна Пожогина рассказывает, что страхи у родителей в связи с переходом на эстонский язык обучения были в феврале. „Именно тогда родители были были буквально ошарашены — как только узнали о реформе, — вспоминает Татьяна. — Но были напуганы, пожалуй, больше тем, какие будут изменения в коллективе группы? Какие учителя придут, уйдут ли любимые? Как только в конце мая-в июне родители узнали, кто будет работать в начале учебного года, то уже к собранию в сентябре этих страхов не было“.

Поделиться своими страхами в связи с переходом на эстонский язык обучения можно здесь:

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