Circle K: риски на Ближнем Востоке привели к росту цен на нефть, но теперь они начали снижаться

Сохраняющаяся напряженность между Израилем и Ираном держала цену на нефть на мировом рынке в нестабильном состоянии, а высказывание президента США Джо Байдена о том, что один из обсуждающихся вариантов заключается в том, чтобы позволить Израилю атаковать нефтяные месторождения Ирана, подняло цену нефти до самого высокого в октябре уровня. На этой же неделе цена на сырую нефть на мировом рынке снизилась на 5–6% по сравнению с прошлой неделей.

„СМИ США сообщили, что премьер-министр Израиля договорился с Белым домом о том, что Израиль не будет атаковать иранские нефтяные и ядерные объекты. На этом фоне цена на нефть быстро скорректировалась до 74–75 долларов США, а начало недели привело к снижению цены в среднем на 5–6%“, – прокомментировал руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси.

По словам Сасси, в октябре цену на нефть в большей степени формировали связанные с предложением риски, а влияние снижающих цену факторов – таких как возобновление работы нефтяных месторождений и экспортных терминалов Ливии – оставалось незначительным. В то же время перспективы на ближайшее будущее предполагают снижение цены на нефть.

„В опубликованном на этой неделе отчете ОПЕК снизил прогноз роста на 2024 год – в основном из-за уменьшения ожиданий роста Китая. Экономические показатели Китая указывают на дефляцию, что, в свою очередь, негативно влияет на спрос на нефтепродукты“, – пояснил Сасси.

На цену нефти также могут повлиять напряженность внутри картеля ОПЕК+ и снижение доли рынка ОПЕК+. Рост объемов производства не входящих в картель стран уменьшил влияние сокращений добычи ОПЕК+, в результате чего некоторые страны-члены ОПЕК+, такие как Казахстан, Ирак и Россия, просто не придерживаются согласованных объемов производства.