Ушел из дома в Ласнамяэ и не вернулся. Полиция ищет пропавшего Владислава

Близкие в последний раз контактировали с Владиславом 10 октября, когда мужчина ушел из своего дома в Ласнамяэ. Мобильный телефон мужчины выключен.

По сведениям полиции, вечером 10 октября и в ночь на 11 октября мужчина мог находиться в каком-нибудь учреждении размещения или предлагающем услугу размещения частном доме поблизости от Вильяндиского шоссе в волости Кохила в Рапласком уезде.

Рост Владислава - 170 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы. Уходя из дома, мужчина был одет в черную кожаную куртку и водолазку, а также синие джинсы и черные кроссовки. Мужчина говорит по-русски, и его правая кисть травмирована, из-за чего его пальцы не двигаются как следует.

Полиция просит всех, кто видел Владислава или что-то знает о его местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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