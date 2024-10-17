Ушел из дома в Ласнамяэ и не вернулся. Полиция ищет пропавшего Владислава
Полиция просит помощи людей, чтобы выяснить местонахождение пропавшего в Таллинне 53-летнего Владислава.
Близкие в последний раз контактировали с Владиславом 10 октября, когда мужчина ушел из своего дома в Ласнамяэ. Мобильный телефон мужчины выключен.
По сведениям полиции, вечером 10 октября и в ночь на 11 октября мужчина мог находиться в каком-нибудь учреждении размещения или предлагающем услугу размещения частном доме поблизости от Вильяндиского шоссе в волости Кохила в Рапласком уезде.
Рост Владислава - 170 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы. Уходя из дома, мужчина был одет в черную кожаную куртку и водолазку, а также синие джинсы и черные кроссовки. Мужчина говорит по-русски, и его правая кисть травмирована, из-за чего его пальцы не двигаются как следует.
Полиция просит всех, кто видел Владислава или что-то знает о его местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.
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