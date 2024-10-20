На „умном“ шоссе за 170 000 евро зафиксировали 125 000 случаев превышения скорости

Умная дорога протяженностью 2,7 километра, открытая 1 января этого года на улицах Кеск и Яама в городе Пылва, является уникальным для Эстонии решением, разработанным для повышения безопасности дорожного движения. Умная дорога - это система измерения средней скорости, а также камеры распознавания номерных знаков транспортных средств. Там, где умная дорога заканчивается, водители видят среднюю скорость своего автомобиля. Штрафа могут не опасаться, поскольку в Эстонии, в отличие, например, от Латвии и Литвы, не применяется наказание на основании средней скорости.