На „умном“ шоссе за 170 000 евро зафиксировали 125 000 случаев превышения скорости(8)
Система измерения скорости на умном шоссе, построенном в городе Пылва в начале года, зафиксировала 125 754 транспортных средства, двигавшихся со средней скоростью более 55 км/ч. „Такая статистика несколько удивляет“, - сказал изданию Maaleht Калле Валл, руководитель Пылваского регионального отделения полиции.
Умная дорога протяженностью 2,7 километра, открытая 1 января этого года на улицах Кеск и Яама в городе Пылва, является уникальным для Эстонии решением, разработанным для повышения безопасности дорожного движения. Умная дорога - это система измерения средней скорости, а также камеры распознавания номерных знаков транспортных средств. Там, где умная дорога заканчивается, водители видят среднюю скорость своего автомобиля. Штрафа могут не опасаться, поскольку в Эстонии, в отличие, например, от Латвии и Литвы, не применяется наказание на основании средней скорости.