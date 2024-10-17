ФОТО | Студенты устроили на Тоомпеа пикет в поддержку бесплатного высшего образования

„К сожалению, в последние недели начали возникать вопросы о планах государства отменить бесплатное обучение по эстоноязычным программам и полностью отменить стипендии за успеваемость. Последнее уже включено в госбюджет следующего года. Эти изменения не только поставят под угрозу нашу систему образования, но и повлекут за собой более широкие социальные и экономические последствия“, — сказала глава Союза студенческих объединений Эстонии (EÜL) Катарина Ярве.

По ее словам, стипендии по успеваемости были важным источником мотивации для студентов. Размер стипендии по результатам учебы оставался прежним с 2013 года. „Таким образом, можно было бы ожидать, что правительство начнет повышать стипендию, которая отстает от инфляции и роста стоимости жизни, но оно, наоборот, хочет полностью ее отменить“, — сказала Ярве.

Со следующего учебного года Министерство образования и науки прекратит выплачивать стипендии за успеваемость, сэкономив тем самым более двух миллионов евро.

По словам руководителя сферы высшего образования Министерства образования и науки Кристи Раудмяэ, бюджет стипендий, выплачиваемых по результатам учебы, составлял 2,4 миллиона евро, и их получало 2400 студентов (6% студентов), то есть речь идет о сумме 100 евро на одного студента в месяц. Размер стипендии оставался на одном и том же уровне с момента ее учреждения десять лет назад.

По словам Раудмяэ, со временем стало ясно, что учебное пособие должно основываться на потребностях, а не на результатах учебы. „Стипендия по успеваемости определялась на основе критериев оценки, установленных высшим учебным заведением, и не учитывала экономическое положение студента или его потребности. В отчете центра мониторинга развития Рийгикогу отмечается, что эстонская система поддержки образования основана на результатах, но вместо этого необходимо развивать систему, основанную на потребностях, чтобы улучшить доступ к высшему образованию“, — пояснила представитель министерства.