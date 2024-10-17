ФОТО | Студенты устроили на Тоомпеа пикет в поддержку бесплатного высшего образования(8)
Сегодня в 9:30 студенты собрались на пикет перед Домом Стенбока на Тоомпеа, чтобы напомнить правительству о важности сохранения бесплатного высшего образования.
„К сожалению, в последние недели начали возникать вопросы о планах государства отменить бесплатное обучение по эстоноязычным программам и полностью отменить стипендии за успеваемость. Последнее уже включено в госбюджет следующего года. Эти изменения не только поставят под угрозу нашу систему образования, но и повлекут за собой более широкие социальные и экономические последствия“, — сказала глава Союза студенческих объединений Эстонии (EÜL) Катарина Ярве.
По ее словам, стипендии по успеваемости были важным источником мотивации для студентов. Размер стипендии по результатам учебы оставался прежним с 2013 года. „Таким образом, можно было бы ожидать, что правительство начнет повышать стипендию, которая отстает от инфляции и роста стоимости жизни, но оно, наоборот, хочет полностью ее отменить“, — сказала Ярве.
Со следующего учебного года Министерство образования и науки прекратит выплачивать стипендии за успеваемость, сэкономив тем самым более двух миллионов евро.
По словам руководителя сферы высшего образования Министерства образования и науки Кристи Раудмяэ, бюджет стипендий, выплачиваемых по результатам учебы, составлял 2,4 миллиона евро, и их получало 2400 студентов (6% студентов), то есть речь идет о сумме 100 евро на одного студента в месяц. Размер стипендии оставался на одном и том же уровне с момента ее учреждения десять лет назад.
По словам Раудмяэ, со временем стало ясно, что учебное пособие должно основываться на потребностях, а не на результатах учебы. „Стипендия по успеваемости определялась на основе критериев оценки, установленных высшим учебным заведением, и не учитывала экономическое положение студента или его потребности. В отчете центра мониторинга развития Рийгикогу отмечается, что эстонская система поддержки образования основана на результатах, но вместо этого необходимо развивать систему, основанную на потребностях, чтобы улучшить доступ к высшему образованию“, — пояснила представитель министерства.
В прошлом учебном году пособия на обучение, связанные с потребностями, увеличились в два раза, то есть в зависимости от дохода семьи заявителя ставка пособия составляет 150, 270 или 440 евро в месяц.
„В течение прошлого учебного года как число претендентов, так и число получателей пособия выросло до 7200 студентов вместо прежних 5500-6500 студентов“, — сказала Раудмяэ.
Сокращения в сфере высшего образования составят 10,1 миллиона евро. В связи с этим будут прекращены выплаты вузам за докторантов, целевое выделение поддержки Клинике Тартуского университета, региональным колледжам и университетским библиотекам, а предыдущие пособия будут учтены при формировании пропорций высших учебных заведений в модели финансирования высших учебных заведений. Также высшим учебным заведениям больше не будет выделяться поддержка на выплату стипендий по успеваемости.
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