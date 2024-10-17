„Он получает на двух работах 10 000 евро“. Таллиннское горсобрание рассмотрит вотум недоверия председателю

По словам депутата Таллиннского городского собрания Калле Кландорфа, подписавшиеся под вотумом недоверия считают, что работа председателя горсобрания была неудовлетворительной и не соответствует ожиданиям, предъявляемым к этой должности. „У оппозиции сложилось впечатление, что Тоомас Круусимяги, который также является директором Таллиннского английского колледжа, не смог обеспечить необходимое качество и последовательность в работе городского собрания. Несмотря на недостатки в организации работы горсобрания и существующий беспорядок, это не мешает ему получать заработную плату за выполнение обязанностей на двух должностях в размере около 10000 евро в месяц, что больше, чем зарплата президента или премьер-министра Эстонии“, – заявил Кландорф, добавив, что в ситуации, когда жители Таллинна нуждаются в помощи и поддержке в условиях роста стоимости жизни, безответственно со стороны председателя горсобрания получать такую оплату труда, если его работа на этой должности неудовлетворительна.

Кландорф также отметил дополнительное обвинение в адрес председателя Таллиннского городского собрания. „Несмотря на неоднократные обращения оппозиции на заседании 3 октября о том, что в зале присутствует депутат в явном алкогольном опьянении, и просьбу решить этот вопрос деликатно, председатель горсобрания не предпринял никаких действий и не обеспечил необходимый порядок в зале. Вероятно, это связано с тем, что если бы этот депутат покинул зал, у коалиционных партий не было бы необходимых 40 голосов для принятия решений, стоящих в повестке дня“, – сказал Кландорф.