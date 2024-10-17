„Он получает на двух работах 10 000 евро“. Таллиннское горсобрание рассмотрит вотум недоверия председателю(10)
Сегодня, 17 октября, на заседании Таллиннского городского собрания в повестке дня стоит вопрос о выдвижении вотума недоверия председателю горсобрания. Оппозиция обвиняет Круусимяги в препятствовании участию оппозиции в работе городского собрания и в недостатках организации работы учреждения. Несмотря на возникшую путаницу в работе горсобрания и его комиссий, Круусимяги получает порядка 10000 евро в месяц за работу на двух должностях, отмечается в пресс-релизе центристской фракции в горсобрании.
По словам депутата Таллиннского городского собрания Калле Кландорфа, подписавшиеся под вотумом недоверия считают, что работа председателя горсобрания была неудовлетворительной и не соответствует ожиданиям, предъявляемым к этой должности. „У оппозиции сложилось впечатление, что Тоомас Круусимяги, который также является директором Таллиннского английского колледжа, не смог обеспечить необходимое качество и последовательность в работе городского собрания. Несмотря на недостатки в организации работы горсобрания и существующий беспорядок, это не мешает ему получать заработную плату за выполнение обязанностей на двух должностях в размере около 10000 евро в месяц, что больше, чем зарплата президента или премьер-министра Эстонии“, – заявил Кландорф, добавив, что в ситуации, когда жители Таллинна нуждаются в помощи и поддержке в условиях роста стоимости жизни, безответственно со стороны председателя горсобрания получать такую оплату труда, если его работа на этой должности неудовлетворительна.
Кландорф также отметил дополнительное обвинение в адрес председателя Таллиннского городского собрания. „Несмотря на неоднократные обращения оппозиции на заседании 3 октября о том, что в зале присутствует депутат в явном алкогольном опьянении, и просьбу решить этот вопрос деликатно, председатель горсобрания не предпринял никаких действий и не обеспечил необходимый порядок в зале. Вероятно, это связано с тем, что если бы этот депутат покинул зал, у коалиционных партий не было бы необходимых 40 голосов для принятия решений, стоящих в повестке дня“, – сказал Кландорф.
Оппозиционные партии обвиняют председателя горсобрания в проблемах с протоколами заседаний и результатами голосования в комиссиях. „На заседании комиссии по окружающей среде и климату 23 сентября председатель комиссии Марис Хеллранд манипулировала результатами голосования. Совершенно необычно, что итоговое голосование проводится три раза. После изучения записи заседания выяснилось, что всё было именно так, как оппозиция обвиняла коалицию“, – сказал Калле Кландорф и добавил, что такие действия явно ставят под сомнение прозрачность всей работы городского собрания, и председатель должен нести ответственность за этот беспорядок.
„Кроме того, представители ведущих коалиционных партий Таллинна, в том числе Тоомас Круусимяги, отказались обсуждать на заседании ревизионной комиссии вопросы, касающиеся покупки зданий для частных школ, – сказал Кландорф. – Поскольку Тоомас Круусимяги не смог обеспечить прозрачную и честную работу Таллиннского городского собрания, подписавшие вотум недоверия считают, что Круусимяги не может продолжать занимать пост председателя Таллиннского городского собрания“.
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