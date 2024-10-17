Премьер-министр: новых налогов не будет. Хартман: мы продолжим работу над намерением о разработке законопроекта

Недавно правительство поручило Министерству регионального развития и сельского хозяйства расширить возможности увеличения доходной базы местных самоуправлений для содействия региональному развитию. Ставилась задача повысить самостоятельность самоуправлений и улучшить их способность решать местные проблемы, предоставлять более качественные услуги своим жителям и создавать благоприятную и стабильную среду для предпринимательства.

Министерство привлечет к обсуждению местные власти, Союз городов и волостей Эстонии и зонтичные организации предприятий. В своих предложениях ELVL выразил желание ввести местные налоги в самоуправлениях для увеличения доходов. Предлагались такие идеи, как увеличение государственных пошлин и введение налогов на развитие, имущество, недвижимость или туризм.