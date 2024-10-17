Новости Эстонии
17.10.2024, 10:25

Премьер-министр: новых налогов не будет. Хартман: мы продолжим работу над намерением о разработке законопроекта

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Кристен Михал обещает, что новых налогов не будет, Пирет Хартман намерена представить правительству намерение о разработке законопроекта.
Кристен Михал обещает, что новых налогов не будет, Пирет Хартман намерена представить правительству намерение о разработке законопроекта.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) представил Министерству регионального развития и сельского хозяйства предложения по увеличению доходной базы местных самоуправлений, включая введение местных налогов. В отличие от премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), который тормозит реализацию этого плана, министр регионального развития Пирет Хартман (СДП) намерена продолжать разработку законопроекта.

Недавно правительство поручило Министерству регионального развития и сельского хозяйства расширить возможности увеличения доходной базы местных самоуправлений для содействия региональному развитию. Ставилась задача повысить самостоятельность самоуправлений и улучшить их способность решать местные проблемы, предоставлять более качественные услуги своим жителям и создавать благоприятную и стабильную среду для предпринимательства.

Министерство привлечет к обсуждению местные власти, Союз городов и волостей Эстонии и зонтичные организации предприятий. В своих предложениях ELVL выразил желание ввести местные налоги в самоуправлениях для увеличения доходов. Предлагались такие идеи, как увеличение государственных пошлин и введение налогов на развитие, имущество, недвижимость или туризм.

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