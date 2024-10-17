Премьер-министр: новых налогов не будет. Хартман: мы продолжим работу над намерением о разработке законопроекта(14)
Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) представил Министерству регионального развития и сельского хозяйства предложения по увеличению доходной базы местных самоуправлений, включая введение местных налогов. В отличие от премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ), который тормозит реализацию этого плана, министр регионального развития Пирет Хартман (СДП) намерена продолжать разработку законопроекта.
Недавно правительство поручило Министерству регионального развития и сельского хозяйства расширить возможности увеличения доходной базы местных самоуправлений для содействия региональному развитию. Ставилась задача повысить самостоятельность самоуправлений и улучшить их способность решать местные проблемы, предоставлять более качественные услуги своим жителям и создавать благоприятную и стабильную среду для предпринимательства.