При обгоне водитель столкнулся со встречным авто, в Ласнамяэ два мальчика упали с самоката

16 октября в 12:41 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Рандвере теэ, 28. По первоначальным данным, 50-летний мужчина, совершая обгон на легковом автомобиле VW Golf Variant, столкнулся со встречным автомобилем Ford Focus, которым управляла 75-летняя женщина. Водителя Ford доставили в больницу.

В 13:45 произошло дорожное происшествие в деревне Тискре волости Харку Харьюского уезда, где 12-летний мальчик, ехавший на велосипеде, потерял управление и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 14:14 произошло дорожное происшествие на острове Сааремаа в Курессааре у дома по улице Лосси, 13. 8-летний мальчик, пересекая проезжую часть на велосипеде, столкнулся с легковым автомобилем Citroën Berlingo, за рулем которого находилась 67-летняя женщина. Скорая помощь доставила велосипедиста в больницу.

В 16:27 в Таллинне у дома по улице Паэкааре, 74 упали два 14-летних мальчика, ехавшие вдвоем на электросамокате. Мальчика, который находился сзади, доставили в больницу.

В 17:40 произошло дорожное происшествие в Таллинне на улице Каубамая: в троллейбусе, которым управляла 63-летняя женщина, упала 51-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

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