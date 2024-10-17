Законопроект о госбюджете прошел первое чтение

Обсуждение проекта госбюджета длилось несколько часов, после этого спикер Рийгикогу Лаури Хуссар поставил на голосование предложение оппозиционных фракций центристов, Isamaa и EKRE отклонить проект в первом чтении.

За это предложение проголосовали 20 членов Рийгикогу, против - 56, воздержавшихся не было. Поскольку предложение не нашло поддержки большинства депутатов парламента, первое чтение проекта госбюджета было прекращено. Крайний срок внесения поправок в законопроект - 30 октября в 17:15.

Согласно законопроекту, в госбюджете на 2025 год запланировано доходов на 17,7 млрд евро и расходов - 18,2 млрд. Налоговая нагрузка составит 35,8%, что на 0,7% выше, чем в этом году.

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