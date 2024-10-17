Результаты эксперимента: специалисты известной компании все лето работали по четыре дня в неделю – можно ли успеть все сделать за меньшее время?

Почти все показатели четырехдневной рабочей недели улучшились по сравнению с предыдущими годами. Опросы персонала показали, что в среднем один сотрудник использовал летом 8,1 пятницы в качестве выходного дня, что значительно больше, чем 6,7 таких выходных дней в прошлом году. При этом использование таких дополнительных выходных дней увеличилось во всех командах.

„Самым наглядным признаком того, что мы приняли правильное решение, предлагая пятницы летом в качестве выходных дней, являются отзывы и рейтинги удовлетворенности сотрудников, которые улучшаются с каждым годом. В этом году сотрудники подразделения оценили нашу более гибкую организацию труда в 6,9 балла по семибалльной шкале – таким результатом можно гордиться“, заявил руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли.

Позитивный настрой также заметен в комментариях персонала. В этом году главными преимуществами четырехдневной рабочей недели, по мнению сотрудников, были: возможность больше отдыхать летом, возможность проводить больше времени с детьми и возможность использовать свободные от обычной работы пятницы для саморазвития или выполнения задач, которые обычно откладываются из-за более срочных дел.

Полли отметил, что при четырехдневной рабочей неделе ответственность за планирование рабочего времени полностью возлагается на самих сотрудников и команды, поэтому каждый человек может сам выбирать, как организовать свой труд. Поскольку ни ожидания, ни вознаграждения, предлагаемые работникам, не изменяются в условиях сокращенной рабочей недели, важным является поиск новых рациональных методов работы.