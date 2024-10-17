Результаты эксперимента: специалисты известной компании все лето работали по четыре дня в неделю – можно ли успеть все сделать за меньшее время?(1)
Этим летом насчитывающий свыше 200 человек коллектив технологического подразделения Elisa третий год подряд работал четыре дня в неделю, установив новый рекорд удовлетворенности персонала. Обратная связь свидетельствует: уже более 90% сотрудников (в прошлом году – 88%) считают, что всю необходимую работу удалось выполнить за меньшее время.
Почти все показатели четырехдневной рабочей недели улучшились по сравнению с предыдущими годами. Опросы персонала показали, что в среднем один сотрудник использовал летом 8,1 пятницы в качестве выходного дня, что значительно больше, чем 6,7 таких выходных дней в прошлом году. При этом использование таких дополнительных выходных дней увеличилось во всех командах.
„Самым наглядным признаком того, что мы приняли правильное решение, предлагая пятницы летом в качестве выходных дней, являются отзывы и рейтинги удовлетворенности сотрудников, которые улучшаются с каждым годом. В этом году сотрудники подразделения оценили нашу более гибкую организацию труда в 6,9 балла по семибалльной шкале – таким результатом можно гордиться“, заявил руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли.
Позитивный настрой также заметен в комментариях персонала. В этом году главными преимуществами четырехдневной рабочей недели, по мнению сотрудников, были: возможность больше отдыхать летом, возможность проводить больше времени с детьми и возможность использовать свободные от обычной работы пятницы для саморазвития или выполнения задач, которые обычно откладываются из-за более срочных дел.
Полли отметил, что при четырехдневной рабочей неделе ответственность за планирование рабочего времени полностью возлагается на самих сотрудников и команды, поэтому каждый человек может сам выбирать, как организовать свой труд. Поскольку ни ожидания, ни вознаграждения, предлагаемые работникам, не изменяются в условиях сокращенной рабочей недели, важным является поиск новых рациональных методов работы.
„Все знают, что пятница свободна, поэтому не планируется никаких собраний и прочих совместных мероприятий. После того как вы сделали все, что нужно было сделать в течение рабочей недели, но действуя интенсивнее или рациональнее обычного, пятница – это день, когда можно заняться своими делами. Однако если кто-то решит, что не хочет отдыхать в пятницу, а предпочитает использовать это время, например, для осуществления давно задуманного проекта, саморазвития или выполнения иной рабочей задачи, то это его выбор – но ни о каком принуждении речи быть не может“, подчеркнул он.
Результаты продолжают улучшаться
По сравнению с предыдущими годами следует отметить, что сотрудники стали более умело распоряжаться своим временем и планировать свою нагрузку. Последнее особенно заметно по резкому увеличению числа выходных пятниц и все более позитивным отзывам. Полли подчеркнул, что четырехдневная рабочая неделя помогает из года в год находить способы более эффективной работы, которые можно применять в течение всего остального года, принося очевидную пользу как компании, так и самим сотрудникам.
С каждым годом инновационная организация труда становится все более привычной и для других сотрудников. В этом году около 90% коллег отметили, что сокращенная рабочая неделя в технологическом подразделении никак не повлияла на их работу, и почти все респонденты из партнерских подразделений заявили, что информирование и разъяснение изменений в организации труда было достаточным.
Ранее технологическое подразделение Elisa вводило четырехдневную рабочую неделю летом 2022 и 2023 годов и в январе 2023 года. С лета прошлого года это нововведение является регулярным: персонал может рассчитывать на четырехдневные рабочие недели каждый год. Целью введения четырехдневной рабочей недели является предоставление работникам больше времени для отдыха и возможности сосредоточиться на вопросах, решение которых может быть затруднено при традиционной организации труда.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.