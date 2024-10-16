Строительство нового теледома ERR обойдется значительно дешевле, чем предполагалось(1)
Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) в сотрудничестве с Riigi Kinnisvara AS (RKAS) в тендере на строительство нового Теледома признало лучшим предложение компании Nordecon.
На объявленный в мае международный открытый тендер „Строительные работы для нового Теледома ERR“ к концу сентября поступили шесть заявок. Лучшим было признано предложение акционерного общества Nordecon на сумму 40 147 800 евро (вместе с налогом с оборота - 49 783 272 евро). Помимо стоимости, при принятии решения учитывались и планы организации работ, представленные участниками тендера.
„От имени ERR хочу поблагодарить всех шестерых участников госзакупки за серьезную, содержательную и глубокую работу при составлении предложений“, - заявил председатель правления ERR Эрик Роозе, по словам которого, о тщательности работы свидетельствовали и вопросы, заданные в ходе тендера.
Договор на строительство будет заключен после истечения срока на обжалование в начале ноября, после чего начнется процесс подготовки к строительству. „Чем раньше мы сможем приступить к строительству, тем скорее будет готов новый Теледом. Учитывая состояние нынешнего Теледома, каждая неделя и месяц для нас важны,“ - отметил Роозе.
К стоимости строительства добавляются расходы на надзор за выполнением работ, платы за подключение к инженерным сетям, затраты на произведения искусства (обычно один процент от стоимости строительства), стоимость мебели для нового здания, расходы на управление проектом, возможные дополнительные расходы на строительство из-за увеличения индекса строительных цен, а также стоимость технологического оснащения нового теледома. Общая стоимость проекта вместе с налогом с оборота укладывается в ранее запланированные 77 миллионов евро.
Основное финансирование строительства нового телекомплекса идет за счет выделяемых „Капиталом культуры“ средств на строительство культурных сооружений государственной важности.
Новый Теледом будет почти на 10 000 кв. метров меньше и компактнее нынешнего телекомплекса. Проект строительства нового Теледома был подготовлен архитекторами из бюро Kadarik Tüür Arhitektid. В основе проекта - работа, победившая на международном архитектурном конкурсе, под названием „Зеленое полотно“ (Roheline lina).