Строительство нового теледома ERR обойдется значительно дешевле, чем предполагалось

На объявленный в мае международный открытый тендер „Строительные работы для нового Теледома ERR“ к концу сентября поступили шесть заявок. Лучшим было признано предложение акционерного общества Nordecon на сумму 40 147 800 евро (вместе с налогом с оборота - 49 783 272 евро). Помимо стоимости, при принятии решения учитывались и планы организации работ, представленные участниками тендера.

„От имени ERR хочу поблагодарить всех шестерых участников госзакупки за серьезную, содержательную и глубокую работу при составлении предложений“, - заявил председатель правления ERR Эрик Роозе, по словам которого, о тщательности работы свидетельствовали и вопросы, заданные в ходе тендера.

Договор на строительство будет заключен после истечения срока на обжалование в начале ноября, после чего начнется процесс подготовки к строительству. „Чем раньше мы сможем приступить к строительству, тем скорее будет готов новый Теледом. Учитывая состояние нынешнего Теледома, каждая неделя и месяц для нас важны,“ - отметил Роозе.

К стоимости строительства добавляются расходы на надзор за выполнением работ, платы за подключение к инженерным сетям, затраты на произведения искусства (обычно один процент от стоимости строительства), стоимость мебели для нового здания, расходы на управление проектом, возможные дополнительные расходы на строительство из-за увеличения индекса строительных цен, а также стоимость технологического оснащения нового теледома. Общая стоимость проекта вместе с налогом с оборота укладывается в ранее запланированные 77 миллионов евро.

Основное финансирование строительства нового телекомплекса идет за счет выделяемых „Капиталом культуры“ средств на строительство культурных сооружений государственной важности.