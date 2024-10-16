ВИДЕО | Оппозиция о госбюджете: состояние экономики ухудшается, люди бедствуют, а государственные расходы растут(11)
В среду государственный бюджет на 2025 год проходит первое чтение в Рийгикогу. Оппозиция утверждает, что бюджет будет способствовать экономическому спаду и он составлен так сумбурно, что к нему невозможно внести поправки. Глава Финансовой комиссии Аннели Аккерманн также признает, что в положениях бюджета иногда бывает трудно разобраться.
Урмас Рейнсалу (Isamaa), сославшись на мнение канцлера юстиции Юлле Мадизе, начал с того, что государственный бюджет на 2025 год противоречит конституции. В конце сентября Мадизе сказала ERR, что бюджет вряд ли будет отвечать положениям конституции, поскольку в документе не установлены четкие рамки расходов и доходов.
Вместе с тем Рейнсалу недоволен содержанием бюджетного документа. По его словам, из-за такого бюджета рецессия экономики в Эстонии затянется. „Увеличение налогов составляет более миллиарда евро, в то время как уровень заявленной экономии государственных расходов в десять раз меньше“, - раскритиковал он, добавив, что государственные расходы нужно сокращать быстрее.
Рейнсалу отметил, что уровень жизни населения снижается и что на обеспечение национальной обороны направляется гораздо меньше средств, чем было обещано. „Дополнительные деньги составляют лишь четверть от того, что необходимо для покупки боеприпасов“, - сказал он.
Андрей Коробейник (Центристская партия) также считает, что государственный бюджет составлен слишком путано, что о сокращениях говорят неправду и что суммы должным образом не прописаны. „Проблема не в величине бюджета, а в принципе его составления“, - сказал он, однако, добавив, что такие ошибки обычно допускаются не намеренно, а по глупости.
По словам Коробейника, главная проблема с госбюджетом заключается в том, что больше всего пострадают уязвимые слои населения, и поэтому спад экономики в ближайшие годы продолжится. По его мнению, в государственном секторе могут быть проведены дополнительные меры экономии: например, в Министерстве культуры в 2025 году будет сокращен один человек, а расходы Министерства внутренних дел увеличатся.
Коробейник подтвердил, что фракция Центристской партии не поддержит бюджет и представит существенные поправки. Однако партия не намерена прибегать к тактике обструкции или вносить сотни предложений, добавил он.
Председатель Финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) признала, что для представителей комиссии бюджет еще не до конца понятен, пояснив, что почти 700-страничный документ содержит планы на ближайшие несколько лет, в то время как на самом деле бюджет касается только 2025 года.
Тем не менее, Аккерманн сказала, что в первом чтении бюджет можно с уверенностью поддержать. Она отметила, что поправки можно будет вносить и во втором, и в третьем чтениях, так что у Рийгикогу есть еще пара месяцев на рассмотрение бюджета.
Некоторые из мер по сокращению расходов до сих пор не обоснованы, так как некоторые министерства не смогли покрыть требуемые сокращения. По словам Аккерманн, такая проблема есть в Министерстве внутренних дел и Министерстве юстиции и цифровых технологий. Она добавила, что план сокращений в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства также вызывает вопросы.
Например, план министра Пирет Хартман включает в себя сокращение расходов на общественный транспорт на 6 млн евро, и вместе с тем она просит выделить на общественный транспорт дополнительно 30 млн евро из резерва. „Возможно, тогда она должна честно сказать, что мы не можем сократить расходы на шесть миллионов, нам просто нужно еще 24 миллиона“, - рассуждает Аккерманн, добавляя, что вопрос о сокращениях в настоящее время остается открытым.
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