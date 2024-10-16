ВИДЕО | Оппозиция о госбюджете: состояние экономики ухудшается, люди бедствуют, а государственные расходы растут

Урмас Рейнсалу (Isamaa), сославшись на мнение канцлера юстиции Юлле Мадизе, начал с того, что государственный бюджет на 2025 год противоречит конституции. В конце сентября Мадизе сказала ERR, что бюджет вряд ли будет отвечать положениям конституции, поскольку в документе не установлены четкие рамки расходов и доходов.

Вместе с тем Рейнсалу недоволен содержанием бюджетного документа. По его словам, из-за такого бюджета рецессия экономики в Эстонии затянется. „Увеличение налогов составляет более миллиарда евро, в то время как уровень заявленной экономии государственных расходов в десять раз меньше“, - раскритиковал он, добавив, что государственные расходы нужно сокращать быстрее.

Рейнсалу отметил, что уровень жизни населения снижается и что на обеспечение национальной обороны направляется гораздо меньше средств, чем было обещано. „Дополнительные деньги составляют лишь четверть от того, что необходимо для покупки боеприпасов“, - сказал он.

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Андрей Коробейник (Центристская партия) также считает, что государственный бюджет составлен слишком путано, что о сокращениях говорят неправду и что суммы должным образом не прописаны. „Проблема не в величине бюджета, а в принципе его составления“, - сказал он, однако, добавив, что такие ошибки обычно допускаются не намеренно, а по глупости.

По словам Коробейника, главная проблема с госбюджетом заключается в том, что больше всего пострадают уязвимые слои населения, и поэтому спад экономики в ближайшие годы продолжится. По его мнению, в государственном секторе могут быть проведены дополнительные меры экономии: например, в Министерстве культуры в 2025 году будет сокращен один человек, а расходы Министерства внутренних дел увеличатся.

Коробейник подтвердил, что фракция Центристской партии не поддержит бюджет и представит существенные поправки. Однако партия не намерена прибегать к тактике обструкции или вносить сотни предложений, добавил он.

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