Новости Эстонии
16.10.2024, 20:20

Президент Карис не примет участия в важнейшей мировой конференции по изменению климата

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Алар Карис
Алар Карис
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

На климатическую конференцию в этом году не поедет и премьер-министр. Делегацию Эстонии возглавит министр по вопросам климата Йоко Алендер.

С 11 по 22 ноября в Азербайджане пройдет конференция ООН по изменению климата COP29, которая соберет в Баку сотни глав государств, министров и чиновников. Они будут договориваться о мерах, которые помогут защитить мир от самых тяжелых последствий климатической катастрофы. Хотя президент Эстонии Алар Карис был приглашен на конференцию, он в переговорах участвовать не будет.

Roheportaal обратился в канцелярию президента с вопросом о причинах, по которым Карис пропустит конференцию, которая считается самым важным событием в этой области, особенно на фоне того, что Европа в этом году пострадала от ливней, засухи и лесных пожаров.

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