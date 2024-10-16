16.10.2024, 20:20
Президент Карис не примет участия в важнейшей мировой конференции по изменению климата(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
На климатическую конференцию в этом году не поедет и премьер-министр. Делегацию Эстонии возглавит министр по вопросам климата Йоко Алендер.
С 11 по 22 ноября в Азербайджане пройдет конференция ООН по изменению климата COP29, которая соберет в Баку сотни глав государств, министров и чиновников. Они будут договориваться о мерах, которые помогут защитить мир от самых тяжелых последствий климатической катастрофы. Хотя президент Эстонии Алар Карис был приглашен на конференцию, он в переговорах участвовать не будет.
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