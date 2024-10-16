ОПРОС | Сколько денег жители Эстонии собираются потратить на зимние праздники?

Несмотря на все праздничные заботы, ежегодный опрос, который IKEA проводит перед зимними праздниками, показал, что почти у каждых четырех из пяти респондентов праздничный сезон ассоциируется с радостными эмоциями. В этом году нет недостатка в оптимизме, когда речь заходит о праздничном бюджете – каждые двое из пяти жителей планируют выделить на зимние праздники такую же сумму, как и в прошлом году.

„В то же время, как показывает опрос, многие покупатели (65%) будут искать бюджетные варианты при подготовке к праздникам. Почти четверть респондентов планирует в этом году меньше тратить на одежду, обувь и аксессуары, а почти такая же часть намерена сократить расходы на угощение. В целом 19% жителей хотят отметить праздники более устойчиво, сокращая количество пищевых отходов и более ответственно упаковывая подарки. В этом году опрошенные не планируют экономить на подарках и собираются потратить примерно ту же сумму, что и в прошлом году“, – рассказывает руководитель IKEA в Эстонии Марко Пыдер.

Больше всего беспокоит выбор подарков

Хотя у большинства опрошенных зимние праздники ассоциируются с положительными эмоциями, лишь примерно у каждого шестого они не вызывают стресса или беспокойства. Самым большим источником тревоги являются подарки.

„Более трети опрошенных обеспокоены расходами на подарки, а такое же количество респондентов считает, что сложнее всего придумать идеи для подарков. Наиболее частым источником стресса является выбор подарков для детей (21%) и партнеров (21%). Однако, как и в прошлом году, люди не собираются экономить на подарках – около четверти респондентов указали, что их бюджет на подарки превысит 200 евро, в то время как почти одна пятая планирует потратить от 150 до 200 евро“, – говорит Пыдер.