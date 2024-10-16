ОПРОС | Сколько денег жители Эстонии собираются потратить на зимние праздники?(1)
С наступлением более холодной погоды многие люди начинают задумываться о том, что зимний праздничный сезон уже не за горами. Согласно недавнему опросу, каждый шестой респондент начинает думать о подготовке к праздникам уже в сентябре или октябре. Мысли многих особенно сосредоточены на том, чтобы заранее приобрести подарки, которые, как правило, являются одним из основных источников предпраздничного стресса. Однако общее настроение остается оптимистичным: большинство людей планируют потратить на праздники в этом году столько же, сколько и в прошлом.
Несмотря на все праздничные заботы, ежегодный опрос, который IKEA проводит перед зимними праздниками, показал, что почти у каждых четырех из пяти респондентов праздничный сезон ассоциируется с радостными эмоциями. В этом году нет недостатка в оптимизме, когда речь заходит о праздничном бюджете – каждые двое из пяти жителей планируют выделить на зимние праздники такую же сумму, как и в прошлом году.
„В то же время, как показывает опрос, многие покупатели (65%) будут искать бюджетные варианты при подготовке к праздникам. Почти четверть респондентов планирует в этом году меньше тратить на одежду, обувь и аксессуары, а почти такая же часть намерена сократить расходы на угощение. В целом 19% жителей хотят отметить праздники более устойчиво, сокращая количество пищевых отходов и более ответственно упаковывая подарки. В этом году опрошенные не планируют экономить на подарках и собираются потратить примерно ту же сумму, что и в прошлом году“, – рассказывает руководитель IKEA в Эстонии Марко Пыдер.
Больше всего беспокоит выбор подарков
Хотя у большинства опрошенных зимние праздники ассоциируются с положительными эмоциями, лишь примерно у каждого шестого они не вызывают стресса или беспокойства. Самым большим источником тревоги являются подарки.
„Более трети опрошенных обеспокоены расходами на подарки, а такое же количество респондентов считает, что сложнее всего придумать идеи для подарков. Наиболее частым источником стресса является выбор подарков для детей (21%) и партнеров (21%). Однако, как и в прошлом году, люди не собираются экономить на подарках – около четверти респондентов указали, что их бюджет на подарки превысит 200 евро, в то время как почти одна пятая планирует потратить от 150 до 200 евро“, – говорит Пыдер.
По сравнению с прошлым годом немного увеличилось число людей, которые собираются дарить подарки другим: в этом году каждый седьмой будет делать девять и более подарков (по сравнению с каждым девятым в прошлом году). Такое же количество респондентов подготовят подарки для 7-8 человек, каждый четвертый порадует подарками 5-6 человек, а 32% подарят подарки 3-4 близким.
Облегчение после праздников
Более половины респондентов планирует на праздники принимать гостей, включая близких и дальних членов семьи, родственников и друзей. Поэтому праздничная суета может стать испытанием для нашего эмоционального благополучия. Хотя более трети опрошенных отмечает, что испытывают радость от общения с близкими, более четверти ощущают облегчение, когда все хлопоты и суета заканчиваются.
„В разгар праздничного сезона мы часто забываем о себе. Каждый пятый житель Эстонии отмечает, что в это время ему труднее поддерживать привычный режим сна, а каждый шестой спит значительно меньше. Однако соблюдение режима сна в этот период – лучший подарок, который мы можем сделать сами себе, ведь так нам легче справляться со всеми хлопотами“, – напоминает руководитель IKEA в Эстонии.
Как отмечает Пыдер, для того чтобы покупатели могли спокойно и вдумчиво подготовится к праздникам, IKEA каждый год начинает праздничные распродажи уже в октябре. Покупателям это дает больше времени, чтобы спланировать и подготовиться к новогодним праздникам, распределить расходы на несколько месяцев, подумать, как украсить дом и что подарить близким.
„Мы стремимся к тому, чтобы по возможности больше людей, независимо от бюджета, сумели найти подходящие решения, чтобы провести зимние праздники в уютной и теплой атмосфере. Некоторые товары из праздничного ассортимента в этом году стоят даже меньше, чем в прошлом году“, – подчеркивает М. Пыдер.
Онлайн-опрос о привычках празднования зимних праздников был проведен исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA. Опрос проводился в сентябре 2024 года, в нем приняли участие 1000 жителей Эстонии.
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