На инфочасе в Рийгикогу рассмотрели повышение стоимости визита к врачам-специалистам

Кинго сказала, что увеличение стоимости визита в четыре раза еще больше осложнит доступ к специализированной врачебной помощи, особенно – для жителей сельских регионов.

Министр здоровья отметила, что стоимость визита составляла пять евро с 2013 года. Она признала, что человек не может самостоятельно выбрать, воспользоваться ему услугами врача-специалиста или нет, так как это, в первую очередь, услуга, оказываемая на основании направления от семейного врача. По словам Сиккут, решение установить такую стоимость, 20 евро, было принято с учетом того, что работающим людям повышение не помешает посещать врачей.

Сиккут добавила, что для уязвимых групп стоимость визита повышена не будет. „Значительная часть населения Эстонии – дети, пожилые, беременные, люди со сниженной трудоспособностью, получатели пособий по бедности – это те, для кого стоимость визита в следующем году не изменится и по-прежнему будет составлять пять евро, – сказала она. – Для работающих стоимость визита повысится до 20 евро, и это соответствует рекомендациям более целенаправленно предоставлять помощь и взимать платы в системе здравоохранения“.

По словам министра, более половины обращений в отдел неотложной медицины составляют случаи, которые можно было бы решить где-то еще, например, при помощи семейного врача. Повышение стоимости визита до 20 евро могло бы мотивировать людей изменить свое поведение, так как за визит к семейному врачу плата не взимается.

„Третий важный аспект – плата за визит не взимается каждый раз, как вы посещаете врача-специалиста. Если человека направляют в больницу или он повторно посещает врача-специалиста, – например, если это ревматологический пациент или диабетик, находящийся под наблюдением у врача-специалиста и посещающий его два-три раза в год, – то плата за визит взимается только раз в год“, – сказала Сиккут.