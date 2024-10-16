На инфочасе в Рийгикогу рассмотрели повышение стоимости визита к врачам-специалистам(5)
На инфочасе Рийгикогу министр здоровья Рийна Сиккут, отвечая на вопрос Керт Кинго, сообщила, что для работающего человека плата за визит к врачу-специалисту и в отделение неотложной медицины повысится до 20 евро. Среди прочего, такое повышение могло бы побудить людей активнее обращаться к семейным врачам.
Кинго сказала, что увеличение стоимости визита в четыре раза еще больше осложнит доступ к специализированной врачебной помощи, особенно – для жителей сельских регионов.
Министр здоровья отметила, что стоимость визита составляла пять евро с 2013 года. Она признала, что человек не может самостоятельно выбрать, воспользоваться ему услугами врача-специалиста или нет, так как это, в первую очередь, услуга, оказываемая на основании направления от семейного врача. По словам Сиккут, решение установить такую стоимость, 20 евро, было принято с учетом того, что работающим людям повышение не помешает посещать врачей.
Сиккут добавила, что для уязвимых групп стоимость визита повышена не будет. „Значительная часть населения Эстонии – дети, пожилые, беременные, люди со сниженной трудоспособностью, получатели пособий по бедности – это те, для кого стоимость визита в следующем году не изменится и по-прежнему будет составлять пять евро, – сказала она. – Для работающих стоимость визита повысится до 20 евро, и это соответствует рекомендациям более целенаправленно предоставлять помощь и взимать платы в системе здравоохранения“.
По словам министра, более половины обращений в отдел неотложной медицины составляют случаи, которые можно было бы решить где-то еще, например, при помощи семейного врача. Повышение стоимости визита до 20 евро могло бы мотивировать людей изменить свое поведение, так как за визит к семейному врачу плата не взимается.
„Третий важный аспект – плата за визит не взимается каждый раз, как вы посещаете врача-специалиста. Если человека направляют в больницу или он повторно посещает врача-специалиста, – например, если это ревматологический пациент или диабетик, находящийся под наблюдением у врача-специалиста и посещающий его два-три раза в год, – то плата за визит взимается только раз в год“, – сказала Сиккут.
Министр здоровья добавила, что самофинансирование в Эстонии всегда было на высоком уровне, но значительную долю здесь составляют отпускаемые по рецепту лекарства и расходы на услуги стоматолога, ввиду чего для сокращения самофинансирования необходимо в первую очередь сократить расходы населения на две вышеназванные сферы.
Сиккут также сказала, что самые высокие расходы – на услуги стационарной сестринской помощи, где самофинансирование для населения будет снижено, чтобы услуга стала более доступной и по карману тем, кто ранее должен был платить за нее более 800 евро.
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