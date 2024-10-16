Рийгикогу признал массовую депортацию крымских татар геноцидом

Представленное 54 депутатами Заявление Рийгикогу „Признание массовой депортации крымских татар 1944 года актом геноцида“ ( 521 AE ) при окончательном голосовании поддержали 83 члена Рийгикогу.

В заявлении Рийгикогу жестко осуждает истребление крымских татар и их массовую депортацию с родного полуострова Крыма на территорию Центральной Азии, которая была спланирована и осуществлена тоталитарным советским режимом в марте 1944 года. Депортированы были порядка 200 000 крымских татар, десятки тысяч из которых погибли, а весь народ потерял свою родину и в течение десятилетий находился под гнетом жестокой русификации. Запрет на возвращение на родину был отменен лишь в ноябре 1989 года.

В заявлении подчеркивается, что Российская Федерация продолжает вести в оккупированном в 2014 году Крыму в отношении крымских татар политику геноцида, примененную в Советском Союзе, целью которой является уничтожить идентичность крымских татар и стереть их историческое и культурное наследие.

Парламент осуждает продолжение ведения в отношении крымских татар политики геноцида, которая осуществляется посредством системных задержаний, пыток, похищения людей и запрета на изучение и использование родного языка. Помимо этого, Рийгикогу призывает международную общественность продемонстрировать солидарность с крымскими татарами и продолжить осуждать оккупацию и аннексию Крыма, совершенные Российской Федерацией.

В заявлении Рийгикогу также требует безоговорочного восстановления государственного суверенитета Украины на территории, которую Российская Федерация оккупировала в ходе начавшейся в 2014 году вооруженной агрессии, и подчеркивает, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

Это – девятое заявление, принятое Рийгикогу с 2022 года с целью осуждения действий России и выражения поддержки Украине. Парламент также принял одно обращение.