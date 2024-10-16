Украинский детский досуговый центр в Таллинне оказался на грани закрытия

„Люди занимались документами, мы — детьми“

„Мы на протяжении всех двух лет были в режиме постоянного поиска денег. Но сейчас ситуация просто критическая, мы дорабатываем последние дни. Дальше — неизвестность. Несмотря на то, что на этот учебный год было очень много планов“, — рассказывает Александра Российкина.

Досуговый центр появился еще на корабле MS Isabelle, где размещали украинских беженцев. „Тогда это были хаотичные телодвижения, просто чтобы хоть что-то делать. Потом, когда начался учебный год, мы получили положительный отклик от родителей, ведь беженцы продолжали в Эстонию прибывать, им нужна была помощь. Люди занимались документами, искали жилье и работу — и детей девать на этот период было некуда“, — вспоминает Александра и уверяет, что на пароме остались уже не как детский лагерь, а как полноценный центр для детей, на постоянной основе. В процессе создания центра родилась и концепция, там будут работать и украинские беженцы.

Когда паром для украинских беженцев закрыли, центр переехал в помещение в центре Таллинна. Туда каждое утро стекались и взрослые, и дети. Робототехника и шахматы, рисование и рукоделие, изучение английского и эстонского языков, разговорный клуб и подготовка к школе — на протяжении долгого времени украинские дети в центре не сидят сложа руки. Помогают им в этом опытные педагоги — тоже из Украины.

„Сейчас у нас их девять. И многие находятся в режиме ожидания — чтобы тоже присоединиться к команде, — рассказывает Александра и добавляет, что одной из задач центра как раз и было предоставление рабочих мест украинским педагогам. — Потому что они не могут в Эстонии утроиться на работу по специальности. А у нас они и преподают, и учат параллельно эстонский язык для того, чтобы в дальнейшем встраиваться в систему образования“.

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