Украинский детский досуговый центр в Таллинне оказался на грани закрытия

Досуговый центр, работающий как альтернатива детским садам и школам по интересам, с момента открытия существовал за счет благотворительных пожертвований. За два года их приток существенно снизился, рассказывает руководитель Александра Российкина. Сейчас помощь практически равна нулю, и если спонсоров в ближайшие дни не найдется, то уже в ноябре центр закроется. Подробности — в материале RusDelfi.
„Люди занимались документами, мы — детьми“
„Мы на протяжении всех двух лет были в режиме постоянного поиска денег. Но сейчас ситуация просто критическая, мы дорабатываем последние дни. Дальше — неизвестность. Несмотря на то, что на этот учебный год было очень много планов“, — рассказывает Александра Российкина.
Досуговый центр появился еще на корабле MS Isabelle, где размещали украинских беженцев. „Тогда это были хаотичные телодвижения, просто чтобы хоть что-то делать. Потом, когда начался учебный год, мы получили положительный отклик от родителей, ведь беженцы продолжали в Эстонию прибывать, им нужна была помощь. Люди занимались документами, искали жилье и работу — и детей девать на этот период было некуда“, — вспоминает Александра и уверяет, что на пароме остались уже не как детский лагерь, а как полноценный центр для детей, на постоянной основе. В процессе создания центра родилась и концепция, там будут работать и украинские беженцы.
Когда паром для украинских беженцев закрыли, центр переехал в помещение в центре Таллинна. Туда каждое утро стекались и взрослые, и дети. Робототехника и шахматы, рисование и рукоделие, изучение английского и эстонского языков, разговорный клуб и подготовка к школе — на протяжении долгого времени украинские дети в центре не сидят сложа руки. Помогают им в этом опытные педагоги — тоже из Украины.
„Сейчас у нас их девять. И многие находятся в режиме ожидания — чтобы тоже присоединиться к команде, — рассказывает Александра и добавляет, что одной из задач центра как раз и было предоставление рабочих мест украинским педагогам. — Потому что они не могут в Эстонии утроиться на работу по специальности. А у нас они и преподают, и учат параллельно эстонский язык для того, чтобы в дальнейшем встраиваться в систему образования“.
Посты и работа на концертах уже не помогает
Александра делится: всегда приходится искать возможности собрать деньги на работу досугового центра. „Стоимость центра сейчас — 10 тысяч евро в месяц. И если раньше получалось закрывать сборы, то сейчас ситуация пугает. Люди устали, — рассказывает руководитель центра. — Если раньше благодаря медийному лицу за сутки мы могли собирать 10 тысяч евро, то сейчас — 2 тысячи евро, и то, если человек соглашается. Частные пожертвования, которые идут от наших соцсетей, не приносят вообще ничего“.
Александра рассказывает, что обратилась за помощью к группе „Каста“ — те опубликовали пост в соцсетях. „Денег он не принес вообще никаких. От поста Димы Зицера получилось собрать 10 евро. На этом все“.
Александра уверяет, что пыталась собирать деньги офлайн — когда в Эстонию приезжают российские исполнители. „В основном именно такие артисты чаще всего хотят поддержать эту историю. Мы пытаемся договориться. Если менеджмент группы и площадки идут нам навстречу, то мы всегда встаем. Рассказываем о своей работе и просим помочь“.
Самый хороший сбор, по словам руководителя центра, был на концерте „Касты“ в Таллинне — более 500 евро. „Но эта самая большая сумма из всех мероприятий, где мы стояли. На последнем концерте БИ-2 летом мы собрали 90 евро — несмотря на то, что площадка была в несколько раз больше, чем на концерте той же „Касты“, — рассказывает Александра.
Гранты досуговый центр почти не получает, потому что сейчас, по словам руководителя, организация очень редко подходит под критерии. „Мы не оказываем гуманитарную помощь беженцам, мы не оказываем поддержку непосредственно Украине, и кажется, мол, что беженцы и беженцы, чего им помогать, у них поддержка от государства, они в безопасности. Мы подавались на грант „Сохранение украинской культуры“, но нам его не дали. Помощь только от частных лиц и корпоративных доноров“. Руководитель проекта отмечает, что социальный департамент поддерживает работу центра. „Но финансы мы ищем сами“.
„Сохранить украинский язык и культуру“
За время проекта в центре было более 550 детей. Несмотря на то, что поток украинских беженцев уменьшился, центр до сих пор востребован как у родителей, так у детей.
„Для многих важно сохранить украинский язык и культуру, поэтому хотят ходить именно к нам. Плюс у многих детей, особенно у дошкольников, до сих пор — стрессовое состояние, и им у нас комфортнее, — уверяет Александра. — Есть дети, которые ходят 2-3 дня в неделю в эстонский детский садик, а остальное время — к нам, для того, чтобы как раз-таки поддерживать украинский язык“.
Педагоги центра отмечают: несмотря на то, что прошло два года, стресс у детей до сих пор сохраняется. „В конце учебного года мы проводили диагностику: у нас все дети — с посттравматическим синдромом. Воспитатели тоже, — отмечает Александра. — Если центр исчезнет, то родители и дети потеряют возможность находиться в комфортных условиях, потеряют возможность получать огромное количество занятий, возможность общаться и сохранять украинский язык“.
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