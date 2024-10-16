ЧП и криминал
16.10.2024, 13:46

ФОТО | Полиция ищет 25-летнего мужчину, который уклоняется от исполнения решения суда

 
Politsei otsib 25-aastast Jako Mägi.
Politsei otsib 25-aastast Jako Mägi.
ФОТО: PPA

Полиция ищет 25-летнего Яко Мяги, который уклоняется от исполнения решения суда, в соответствии с которым он должен отбыть наказание за кражу, преступление против личности и систематическое управление механическим транспортным средством без прав.

Рост Яко - примерно 174 см, он худощавого телосложения, у него серые глаза и русые волосы.

Полиция просит всех, кто видел Яко или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.

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