ФОТО | Полиция ищет 25-летнего мужчину, который уклоняется от исполнения решения суда

Рост Яко - примерно 174 см, он худощавого телосложения, у него серые глаза и русые волосы.

Полиция просит всех, кто видел Яко или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.

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