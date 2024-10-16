На следующей неделе завершатся отклонения в маршрутах нескольких столичных автобусных линий

Начиная с 21 октября по обычным маршрутам в центре города начнут курсировать следующие линии: № 1, 14, 15, 18, 18A, 20, 20A, 29, 31, 34, 38, 44, 55, 60 и 63. Также в полном объеме будет открыт автобусный терминал Виру, где снова будут расположены начальные остановки нескольких линий (№1, 14, 15, 18, 18A, 20A, 29, 34, 38 и 44).

Подробная информация о расписаниях, остановках и маршрутах доступна на сайте .

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