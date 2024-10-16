TopTech 2024: какие технологические компании Эстонии самые дорогие

Уудекюлл сказал также, что специальной наградой этого года „Восходящая звезда оборонных технологий“, которой удостоилось предприятие DefsecIntel Solutions (новичок, занявший 15-е место в общей таблице), составители рейтинга хотели привлечь внимание к значительному росту сектора технологий оборонной промышленности в эстонских стартапах. „DefsecIntel Solutions и Threod представляют будущее сектора, привлекая значительные инвестиции и демонстрируя инновационные возможности в самых передовых областях. Продажа Milrem Robotics уже привела к появлению новых предприятий — высока вероятность, что в следующем году мы увидим в ТОПе Frankenburg Technologies“, — сказал Уудекюлл.

С другой стороны, то, что несколько известных компаний не участвовали в рейтинге, дало возможность войти в него новичкам, таким как DefsecIntel Solutions (стоимость 110 миллионов евро), Threod (47 миллионов евро), Ridango (62 миллиона евро), LEI Register (44 миллиона евро) и Verge Motorcycles (70 миллионов евро).

Общая стоимость 30 самых дорогих технологических предприятий на этот раз составляет 19,2 миллиарда евро, т. е. за год она снизалась на 6% (2023 г. – 20,5 миллиарда евро). По словам Индрека Уудекюлла, некоторое уменьшение общей стоимости обусловлено тем, что, по сравнению с 2023 годом, рейтинг этого года не включает такие известные компании как Glia, Testlio, Starship, Lightyear, Ready Player Me и Veriff. „Поскольку головные офисы этих компаний находятся за пределами Эстонии, финансовые данные компаний труднодоступны, поэтому сложно определить их стоимость. Напомню, что при определении стоимости компаний, попавших в этот рейтинг, мы основываемся либо на публичных данных, либо на данных, предоставленных самими компаниями“, – пояснил он. По этой же причине порог прохождения в ТОП-30 упал в этом году до 30 миллионов евро.

По словам партнёра Prudentia Tallinn, компании-инициатора составления рейтинга, Индрека Уудекюлла, Wise по-прежнему является суверенным лидером сектора технологических компаний Эстонии, позиции которого в ближайшие годы может угрожать только Bolt, который сейчас находится на втором месте с показателем оценки в 5,5 млрд евро. „Можно надеяться, что мы скоро уже увидим, окажется ли IPO, которое планирует Bolt, настолько успешным, что компания сможет подняться на первое место в рейтинге TopTech в ближайшие несколько лет“, — отметил он.

По мнению Рандо Раннуса, партнёра Siena Secondary Fund, одного из составителей TopTech, из-за снижения объёмов новых капиталовложений как предприятия, вошедшие в рейтинг TopTech, так и весь эстонский технологический бизнес всё больше подвергаются влиянию вторичного рынка венчурного капитала. На вторичном рынке заключаются сделки, при которых вместо вливания в стартапы нового капитала торгуются уже существующие акции или паи стартапов. „Подобные сделки вторичного рынка мы видели и в Эстонии, но это лишь капля в море, поскольку рыночный капитал всех эстонских стартапов превышает 15 миллиардов евро, а потребность в ликвидности составляет всего две-три сотни миллионов в год. Поэтому не только сотрудники и инвесторы Bolt ждут IPO – вся экосистема нуждается в новом крупном событии в области ликвидности. Событию, которое дало бы сильный толчок развитию всей эстонской стартап-экосистеме за счёт нового капитала, выхода талантов на рынок и, самое главное, новой история успеха, которая поможет вдохновить следующие поколения“, – поделился Раннус ожиданиями в отношении развития эстонского технологического бизнеса в ближайшие годы.

Аллан Мартинсон, президент Союза учредителей, считает, что, как на основании нынешнего рейтинга TopTech, так и по тому, какая картина складывается в секторе в целом, можно сказать, что наши технологические компании молодцы: „Запас сил увеличился, эффективность выросла, процессы в порядке, и, если объёмы инвестиций начнут понемногу возвращаться, мы готовы к новому, более стремительному циклу роста“. По словам Мартинсона, статистика однозначно свидетельствует о жизнеспособности и прогрессе сектора: „В 2020 году в эстонской стартап-индустрии работало 10 000 человек, а оборот составлял 1,5 миллиарда евро. Сейчас в этом секторе работает 16 000 человек, а оборот составляет 5 миллиардов евро. Это означает, что за четыре года оборот из расчёта на одного человека практически удвоился. При этом общее количество людей, занятых в эстонском стартап-секторе, сократилось за последний год примерно на 5%. Иными словами, оборот растёт, количество людей сокращается, эффективность повышается; два других важных для сектора показателя: cash burn rate (отношение денежных резервов к операционным убыткам) уменьшается и runway (время достаточности имеющегося капитала) увеличивается“.

Аллан Мартинсон сказал также, что весной Союз учредителей провёл среди своих членов опрос, результаты которого вселяют уверенность – примерно две трети эстонских стартапов или уже работают с прибылью или начнут работать с прибылью в ближайшее время, и не считают проблему runway острой.

Составляемый раз в год рейтинг TopTech помогает лучше увидеть и понять потенциал эстонских технологических предприятий и их вклад в экономику страны. Для составления рейтинга используется сопоставимая оценка стоимости компаний в конкретный момент времени, рассчитанная по определённой методике.

Ознакомиться с рейтингом Eesti 2024 TopTech можно по ССЫЛКЕ.

Методика составления рейтинга TopTech: В рейтинг попадают быстро растущие технологические предприятия, у которых есть хотя бы один эстонский учредитель, или которые зарегистрированы в Эстонии и головной офис которых, или по крайней мере 20% сотрудников, находятся в Эстонии. Основанием для оценки служит информация, доступная в открытых источниках, а также предоставленная самими предприятиями. Оценивается стоимость собственного капитала, но, учитывая специфику сектора (низкое отношение задолженности к активам), стоимость предприятия и стоимость собственного капитала в большинстве случаев очень близки по величине. Стоимость собственного капитала определяется следующим образом: В качестве стоимости листинговой компании (в том числе, если предприятие котируется на альтернативных инвестиционных платформах или в токенах на криптовалютной платформе) указывается рыночная капитализация по состоянию на 31.08.2024 г.

Если предприятие привлекало средства в течение последних 12 месяцев, стоимость рассчитывается на основании информации о последнем раунде финансирования.

Если предприятие было продано в течение последних 12 месяцев финансовому инвестору, в качестве его стоимости указывается цена продажи.

Если не применимо ни одно из вышеперечисленных положений, но предприятие имеет инвестора, который оценил справедливую стоимость предприятия, и эта оценка основана на данных из общедоступных источников, то расчёт стоимости производится на основании оценки инвестора.

Если не применимо ни одно из вышеперечисленных положений, но предприятие представило свои финансовые данные составителям TOPTech, или эти данные доступны в открытых источниках, используется мультипликаторы выручки. В сравнительную базу входят предприятия, работающие в той же сфере, котирующиеся на бирже или привлекавшие средства в течение последних 12 месяцев.

Если финансовые данные предприятия составителям рейтинга TOPTech недоступны, и со времени последнего раунда финансирования или продажи финансовому инвестору прошло более 12 месяцев, стоимость предприятия указывается на основании данных за год, предшествовавший году оценки.

Если финансовые данные предприятия составителям рейтинга TOPTech недоступны, и со времени последнего раунда финансирования или продажи финансовому инвестору прошло более 24 месяцев, предприятие не подлежит оценке. Оценку проводила компания Prudentia в сотрудничестве с Siena Secondary Fund. Для составления рейтинга использовались следующие источники: Crunchbase, Infopank, Mergermarket, StartupEstonia.

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