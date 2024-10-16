TopTech 2024: какие технологические компании Эстонии самые дорогие
По словам партнёра Prudentia Tallinn, компании-инициатора составления рейтинга, Индрека Уудекюлла, Wise по-прежнему является суверенным лидером сектора технологических компаний Эстонии, позиции которого в ближайшие годы может угрожать только Bolt, который сейчас находится на втором месте с показателем оценки в 5,5 млрд евро. „Можно надеяться, что мы скоро уже увидим, окажется ли IPO, которое планирует Bolt, настолько успешным, что компания сможет подняться на первое место в рейтинге TopTech в ближайшие несколько лет“, — отметил он.
Общая стоимость 30 самых дорогих технологических предприятий на этот раз составляет 19,2 миллиарда евро, т. е. за год она снизалась на 6% (2023 г. – 20,5 миллиарда евро). По словам Индрека Уудекюлла, некоторое уменьшение общей стоимости обусловлено тем, что, по сравнению с 2023 годом, рейтинг этого года не включает такие известные компании как Glia, Testlio, Starship, Lightyear, Ready Player Me и Veriff. „Поскольку головные офисы этих компаний находятся за пределами Эстонии, финансовые данные компаний труднодоступны, поэтому сложно определить их стоимость. Напомню, что при определении стоимости компаний, попавших в этот рейтинг, мы основываемся либо на публичных данных, либо на данных, предоставленных самими компаниями“, – пояснил он. По этой же причине порог прохождения в ТОП-30 упал в этом году до 30 миллионов евро.
С другой стороны, то, что несколько известных компаний не участвовали в рейтинге, дало возможность войти в него новичкам, таким как DefsecIntel Solutions (стоимость 110 миллионов евро), Threod (47 миллионов евро), Ridango (62 миллиона евро), LEI Register (44 миллиона евро) и Verge Motorcycles (70 миллионов евро).
Уудекюлл сказал также, что специальной наградой этого года „Восходящая звезда оборонных технологий“, которой удостоилось предприятие DefsecIntel Solutions (новичок, занявший 15-е место в общей таблице), составители рейтинга хотели привлечь внимание к значительному росту сектора технологий оборонной промышленности в эстонских стартапах. „DefsecIntel Solutions и Threod представляют будущее сектора, привлекая значительные инвестиции и демонстрируя инновационные возможности в самых передовых областях. Продажа Milrem Robotics уже привела к появлению новых предприятий — высока вероятность, что в следующем году мы увидим в ТОПе Frankenburg Technologies“, — сказал Уудекюлл.
По мнению Рандо Раннуса, партнёра Siena Secondary Fund, одного из составителей TopTech, из-за снижения объёмов новых капиталовложений как предприятия, вошедшие в рейтинг TopTech, так и весь эстонский технологический бизнес всё больше подвергаются влиянию вторичного рынка венчурного капитала. На вторичном рынке заключаются сделки, при которых вместо вливания в стартапы нового капитала торгуются уже существующие акции или паи стартапов. „Подобные сделки вторичного рынка мы видели и в Эстонии, но это лишь капля в море, поскольку рыночный капитал всех эстонских стартапов превышает 15 миллиардов евро, а потребность в ликвидности составляет всего две-три сотни миллионов в год. Поэтому не только сотрудники и инвесторы Bolt ждут IPO – вся экосистема нуждается в новом крупном событии в области ликвидности. Событию, которое дало бы сильный толчок развитию всей эстонской стартап-экосистеме за счёт нового капитала, выхода талантов на рынок и, самое главное, новой история успеха, которая поможет вдохновить следующие поколения“, – поделился Раннус ожиданиями в отношении развития эстонского технологического бизнеса в ближайшие годы.
Аллан Мартинсон, президент Союза учредителей, считает, что, как на основании нынешнего рейтинга TopTech, так и по тому, какая картина складывается в секторе в целом, можно сказать, что наши технологические компании молодцы: „Запас сил увеличился, эффективность выросла, процессы в порядке, и, если объёмы инвестиций начнут понемногу возвращаться, мы готовы к новому, более стремительному циклу роста“. По словам Мартинсона, статистика однозначно свидетельствует о жизнеспособности и прогрессе сектора: „В 2020 году в эстонской стартап-индустрии работало 10 000 человек, а оборот составлял 1,5 миллиарда евро. Сейчас в этом секторе работает 16 000 человек, а оборот составляет 5 миллиардов евро. Это означает, что за четыре года оборот из расчёта на одного человека практически удвоился. При этом общее количество людей, занятых в эстонском стартап-секторе, сократилось за последний год примерно на 5%. Иными словами, оборот растёт, количество людей сокращается, эффективность повышается; два других важных для сектора показателя: cash burn rate (отношение денежных резервов к операционным убыткам) уменьшается и runway (время достаточности имеющегося капитала) увеличивается“.
Аллан Мартинсон сказал также, что весной Союз учредителей провёл среди своих членов опрос, результаты которого вселяют уверенность – примерно две трети эстонских стартапов или уже работают с прибылью или начнут работать с прибылью в ближайшее время, и не считают проблему runway острой.
Составляемый раз в год рейтинг TopTech помогает лучше увидеть и понять потенциал эстонских технологических предприятий и их вклад в экономику страны. Для составления рейтинга используется сопоставимая оценка стоимости компаний в конкретный момент времени, рассчитанная по определённой методике.
Ознакомиться с рейтингом Eesti 2024 TopTech можно по ССЫЛКЕ.
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