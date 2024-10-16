16.10.2024, 10:32
ФОТО | „Не успел проскочить“. В Таллинне автомобиль столкнулся с трамваем
Новость дополнена в 11.43
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 16 октября, в 10:20 в центре Таллинна на Тартуском шоссе произошло столкновение трамвая и автомобиля.
Автомобиль поворачивал во дворы, но не успел. Повреждены как трамвай, так и автомобиль.
Движение трамваев в сторону центра города пока остановлено.
В полицию об этом ДТП сообщений не поступало. „ Если в ДТП нет пострадавших и стороны могут договориться между собой, то вызывать полицию на место не обязательно. Страховыми случаями, когда в результате аварии есть только имущественный ущерб, полиция не занимается“, - прокомментировали в Департаменте полиции и погранохраны.
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