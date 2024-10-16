ФОТО | „Не успел проскочить“. В Таллинне автомобиль столкнулся с трамваем

В полицию об этом ДТП сообщений не поступало. „ Если в ДТП нет пострадавших и стороны могут договориться между собой, то вызывать полицию на место не обязательно. Страховыми случаями, когда в результате аварии есть только имущественный ущерб, полиция не занимается“, - прокомментировали в Департаменте полиции и погранохраны.