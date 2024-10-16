Рейнсалу о праве голоса граждан РФ: соцдемы держат всех в заложниках

„Сложилась абсурдная ситуация, ситуация заложника. Четыре фракции - Партия реформ, Eesti 200, EKRE, Isamaa - заявили, что вопрос о праве голоса граждан государства-агрессора должен быть разрешен юридически. [Вопрос уперся] в социал-демократов, которые сказали, что они не намерены с этим мириться, что это неприемлемо для их политической повестки. Это очень серьезная и критическая проблема в нашей стране, когда премьер-министр говорит, что это надо сделать в интересах безопасности и т.д., но он не может этого сделать, потому что социал-демократы против“, - заявил Рейнсалу во вторник в передаче „Esimene Stuudio“ на телеканале ETV.

По его словам, отечественники намерены в скором времени внести предложение о внесении соответствующих поправок в Конституцию, чтобы снять вопрос о том, достаточно ли для такого шага простого изменения закона, или же надо также менять Конституцию. По мнению Рейнсалу, правительство не развалится от разногласий по этому вопросу между Партией реформ и Eesti 200 с одной стороны и социал-демократами - с другой.

„Кресла и места в правительственной коалиции не могут иметь первоочередное значение в сравнении с интересами Эстонии в этом вопросе, о чем заявили, по крайней мере декларативно, два партнера по коалиции - Партия реформ и Eesti 200“, - провозгласил он.

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