Новости Эстонии
16.10.2024, 12:10

ГРАФИКИ | Кого жители Эстонии хотят видеть во главе правительства? Михал делит место с Кылвартом, не дотягивая даже до минимума Каи Каллас

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Рейнсалу побил рекорд
Урмас Рейнсалу подарил правительству от имени Isamaa микроскоп. Не для того ли, чтобы премьер-министр Кристен Михал смог разглядеть свой рейтинг?
Урмас Рейнсалу подарил правительству от имени Isamaa микроскоп. Не для того ли, чтобы премьер-министр Кристен Михал смог разглядеть свой рейтинг?
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В дополнение к своему личному рейтинговому рекорду Рейнсалу удалось еще одно достижение: никогда еще превосходство кандидата в премьер-министры над действующим премьером не было столь велико.

Несмотря на и без того высокий рейтинг Isamaa, лидеру партии Урмасу Рейнсалу все еще есть куда расти. Его новый личный рекорд поддержки в опросе предпочтений относительно премьер-министров, проведенном Turu-uuringute AS по заказу Delfi, составляет 30%. Опубликованные во вторник той же исследовательской компанией рейтинги политических партий показали, что Isamaa повторяет предыдущий рекорд (27%), однако Рейнсалу превосходит успех своей партии еще на три процентных пункта.

Объяснение этой ситуации, с которым согласны и политики Партии реформ, общавшиеся с Delfi, предложил и сам Урмас Рейнсалу. „Люди проецируют на Isamaa свою надежду на другую политику. Как лицо Isamaa я олицетворяю ее“, — заявил председатель самой популярной партии Эстонии.

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