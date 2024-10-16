ГРАФИКИ | Кого жители Эстонии хотят видеть во главе правительства? Михал делит место с Кылвартом, не дотягивая даже до минимума Каи Каллас

Несмотря на и без того высокий рейтинг Isamaa, лидеру партии Урмасу Рейнсалу все еще есть куда расти. Его новый личный рекорд поддержки в опросе предпочтений относительно премьер-министров, проведенном Turu-uuringute AS по заказу Delfi, составляет 30%. Опубликованные во вторник той же исследовательской компанией рейтинги политических партий показали, что Isamaa повторяет предыдущий рекорд (27%), однако Рейнсалу превосходит успех своей партии еще на три процентных пункта.