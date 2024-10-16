Новости Эстонии
16.10.2024, 11:50

Инспекция расследует утечку данных людей, согласившихся протестировать государственное приложение

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Инспекция по защите данных.
Инспекция по защите данных.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Инспекция по защите данных (AKI) расследует произошедшую вечером 4 октября утечку данных о людях, которые согласились протестировать государственное приложение, пишет Delfi Forte.

Инцидент произошел в 17.29, когда люди, зарегистрировавшиеся, чтобы протестировать государственное приложение, получили письмо от Trinidad Wiseman, компании-партнера, выбранной Департаментом государственной инфосистемы (RIA) по результатам госзакупки. Письмо получили 349 человек. Все эти люди выразили желание протестировать приложение eesti.ee.

К сожалению, компания Trinidad Wiseman включила имена и/или адреса электронной почты этих людей в открытый ящик получателей почты. В результате был создан список контактов лиц, заинтересованных в тестировании, и их данные стали доступными.

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