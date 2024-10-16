Инспекция расследует утечку данных людей, согласившихся протестировать государственное приложение

Инцидент произошел в 17.29, когда люди, зарегистрировавшиеся, чтобы протестировать государственное приложение, получили письмо от Trinidad Wiseman, компании-партнера, выбранной Департаментом государственной инфосистемы (RIA) по результатам госзакупки. Письмо получили 349 человек. Все эти люди выразили желание протестировать приложение eesti.ee.