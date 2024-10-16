Kantar Emor: около половины жителей Эстонии предпочитают Харрис на посту президента США
Согласно свежему исследованию Kantar Emor, жители Эстонии, Латвии и Литвы предпочитают кандидата от демократов Камалу Харрис на предстоящих выборах президента Соединённых Штатов Америки. Kantar Emor изучил предпочтения и настроения жителей Балтийских стран в связи с предстоящими выборами президента США.. В Эстонии и Латвии доля воздержавшихся составляет около 30%.
Около половины респондентов из Эстонии и Латвии, а также 70% респондентов из Литвы предпочитают Камалу Харрис
„В Эстонии предпочтения кандидата в президенты определяется национальными различиями“, — прокомментировал руководитель исследования Kantar Emor Айвар Воог. „66% эстонцев предпочитают Харрис, а 16% — кандидата от республиканцев Дональда Трампа, однако среди респондентов другой национальности такого предпочтения Харрис не наблюдается“, — добавил он.
Среди людей другой национальности доля воздержавшихся составляет 47%, Камалу Харрис поддерживают 27%, а Дональда Трампа — 25%. По его словам, более высокая поддержка Харрис со стороны жителей Литвы объясняется тем, что доля населения другой национальности в Литве ниже, чем в Эстонии и Латвии.
Воог отметил, что отношение к кандидату в президенты также сильно зависит от партийных предпочтений респондента. Если в целом поддерживают Харрис (больше всего её предпочитают избиратели Реформистской партии), то в этом вопросе выделяются сторонники трёх партий. „Среди сторонников EKRE и Эстонской национальной и консервативной партии около 70% поддерживают Трампа, но даже среди сторонников Центристской партии предпочитают Трампа Харрис. Следует отметить, что сторонники Isamaa, как консервативной партии, все же в большинстве своём предпочитают Камалу Харрис“, — отметил Воог.
Независимо от личных предпочтений, половина респондентов в Эстонии, Латвии и Литве считает, что Камала Харрис победит на выборах. В победу Дональда Трампа верит каждый пятый. Почти две трети респондентов считают, что выборы президента США окажут значительное влияние на экономику их страны (Эстонии, Латвии или Литвы), торговлю и мир. Менее 5% не верят, что это окажет какое-либо влияние.
В исследовании также задавался вопрос о том, должны ли Соединённые Штаты Америки больше помогать Украине своими ресурсами. В Эстонии (48%), Латвии (43%) и Литве (49%) респонденты считают, что помощь следует увеличить. „Здесь также чётко видны национальные особенности: среди эстонцев 61% считает, что США должны выделять больше средств для помощи Украине, и лишь 5% выступают за сокращение помощи. В то же время среди респондентов другой национальности увеличение помощи поддерживает каждый пятый, а сокращение считают правильным шагом 41%. Тот же разрыв по национальности наблюдается и в Латвии“, — сказал Воог.
Все респонденты из Балтийских стран считают, что позиция США в мире увеличится или останется на том же уровне, если Камала Харрис станет президентом. В случае выбора Дональда Трампа, по их мнению, позиция США ослабнет.
Данные основаны на репрезентативном исследовании, проведённом в период с 19 по 26 сентября. В опросе приняли участие 3160 жителей Эстонии, Латвии и Литвы в возрасте старше 16..лет.
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