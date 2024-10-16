Kantar Emor: около половины жителей Эстонии предпочитают Харрис на посту президента США

Около половины респондентов из Эстонии и Латвии, а также 70% респондентов из Литвы предпочитают Камалу Харрис

„В Эстонии предпочтения кандидата в президенты определяется национальными различиями“, — прокомментировал руководитель исследования Kantar Emor Айвар Воог. „66% эстонцев предпочитают Харрис, а 16% — кандидата от республиканцев Дональда Трампа, однако среди респондентов другой национальности такого предпочтения Харрис не наблюдается“, — добавил он.

Среди людей другой национальности доля воздержавшихся составляет 47%, Камалу Харрис поддерживают 27%, а Дональда Трампа — 25%. По его словам, более высокая поддержка Харрис со стороны жителей Литвы объясняется тем, что доля населения другой национальности в Литве ниже, чем в Эстонии и Латвии.

Воог отметил, что отношение к кандидату в президенты также сильно зависит от партийных предпочтений респондента. Если в целом поддерживают Харрис (больше всего её предпочитают избиратели Реформистской партии), то в этом вопросе выделяются сторонники трёх партий. „Среди сторонников EKRE и Эстонской национальной и консервативной партии около 70% поддерживают Трампа, но даже среди сторонников Центристской партии предпочитают Трампа Харрис. Следует отметить, что сторонники Isamaa, как консервативной партии, все же в большинстве своём предпочитают Камалу Харрис“, — отметил Воог.

Независимо от личных предпочтений, половина респондентов в Эстонии, Латвии и Литве считает, что Камала Харрис победит на выборах. В победу Дональда Трампа верит каждый пятый. Почти две трети респондентов считают, что выборы президента США окажут значительное влияние на экономику их страны (Эстонии, Латвии или Литвы), торговлю и мир. Менее 5% не верят, что это окажет какое-либо влияние.