В Силламяэ семилетний мальчик на велосипеде въехал в грузовик

15 октября в 15.17 произошло дорожное происшествие в Вильянди: около дома по ул. Таллинна, 7 на нерегулируемом пешеходном переходе 60-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Nissan Micra, наехала на 15-летнюю девушку. Скорая помощь осмотрела пострадавшую.

В 19.40 произошло дорожное происшествие в Ида-Вируском уезде в городе Силламяэ, где 7-летний мальчик, пересекая на велосипеде дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, врезался в грузовик Citroen Jumper, которым управлял 44-летний мужчина. Ребенка, упавшего после столкновения, доставили в больницу.

В 22.19 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Харку в деревне Вайла: на 8-м километре шоссе Кийа-Вяэна-Вити 43-летний мужчина врезался в дерево на легковом автомобиле Mercedes-Benz EQC 40 4MATIC. Водителя доставили в больницу.

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