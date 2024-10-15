15.10.2024, 21:00
Электростанция Аувере выведена из строя до следующей недели. Как это повлияет на цену электроэнергии?(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце сентября финские АЭС были выведены из строя из-за проведения технического обслуживания и ремонтных работ, но уже в начале октября они вновь вернулись на рынок электроэнергии. А вот эстонская электростанция Аувере, остановленная из-за неисправности 6 октября, не производит электроэнергию уже десятый день, пишет Ärileht.
Хотя изначально планировалось, что электростанция Аувере мощностью 274 мегаватта вернется на рынок уже сегодня, согласно последним данным, она будет выведена из строя до 22 октября.
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