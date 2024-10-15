Экономика
15.10.2024, 21:00

Электростанция Аувере выведена из строя до следующей недели. Как это повлияет на цену электроэнергии?

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Электростанция Аувере на данный момент электроэнергию не производит.
Электростанция Аувере на данный момент электроэнергию не производит.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

В конце сентября финские АЭС были выведены из строя из-за проведения технического обслуживания и ремонтных работ, но уже в начале октября они вновь вернулись на рынок электроэнергии. А вот эстонская электростанция Аувере, остановленная из-за неисправности 6 октября, не производит электроэнергию уже десятый день, пишет Ärileht.

Хотя изначально планировалось, что электростанция Аувере мощностью 274 мегаватта вернется на рынок уже сегодня, согласно последним данным, она будет выведена из строя до 22 октября.

„Электростанция Аувере действительно находится на ремонте, причина — поломка котла. Инженеры Enefit Power и партнер по обслуживанию котлов работают над решением проблемы, и, согласно текущему прогнозу, станция может вернуться на рынок в следующий понедельник“, — подтвердил член правления Enefit Power Александр Ефремов.

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