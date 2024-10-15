Электростанция Аувере выведена из строя до следующей недели. Как это повлияет на цену электроэнергии?

В конце сентября финские АЭС были выведены из строя из-за проведения технического обслуживания и ремонтных работ, но уже в начале октября они вновь вернулись на рынок электроэнергии. А вот эстонская электростанция Аувере, остановленная из-за неисправности 6 октября, не производит электроэнергию уже десятый день, пишет Ärileht.