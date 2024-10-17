„Забрав паспорт, таможенник может делать с ним, что захочет?“ Житель Эстонии оставил документ и уехал из аэропорта

Житель Эстонии утверждает, что по вине работника таможенной службы лишился паспорта. Необычная история произошла с Владимиром еще летом — мужчина вместе с женой прилетел в Таллиннский аэропорт, где, по его словам, паспорт у него забрали. А в дальнейшем документ уничтожили. Подробности истории — в материале RusDelfi.
„Как долго нам ждать? 5 минут или 2 часа?“
Владимир (все контактные данные редакции известны, — прим. автора) вместе с женой прилетел в Таллинн поздно ночью 18 июля.
„Ночь, три перелета, были уставшие и даже слегка заторможенные, — рассказывает житель Эстонии.— И здесь — невероятная, фантастическая история. В два часа ночи в таможенном пункте Таллинского аэропорта мне было предложено пройти таможенный досмотр. У нас ничего не нашли. Но у нас ничего запрещенного и не было — уже возраст не тот, чтобы заниматься контрабандой и что-то возить“, — пожимает плечами Владимир.
Для оформления акта досмотра сотрудники таможенной службы взяли у Владимира паспорт.