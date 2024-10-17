„Забрав паспорт, таможенник может делать с ним, что захочет?“ Житель Эстонии оставил документ и уехал из аэропорта

„Как долго нам ждать? 5 минут или 2 часа?“

„Ночь, три перелета, были уставшие и даже слегка заторможенные, — рассказывает житель Эстонии.— И здесь — невероятная, фантастическая история. В два часа ночи в таможенном пункте Таллинского аэропорта мне было предложено пройти таможенный досмотр. У нас ничего не нашли. Но у нас ничего запрещенного и не было — уже возраст не тот, чтобы заниматься контрабандой и что-то возить“, — пожимает плечами Владимир.